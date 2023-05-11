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Жителей Курганской области предупредили о заморозках 12—14 мая

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В Центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Курганской области прогнозируют заморозки в регионе с 12 по 14 мая.
Жителей Курганской области предупредили о заморозках 12—14 мая
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Об этом сообщает URA.RU.

«12 мая ночью ожидается температура от 0 до +5 °С, местами заморозки до -3 °С. Заморозки продлятся до 14 мая», — говорится на сайте курганского ЦГМС.

Наряду с этим стало известно, что в Московской области объявили III класс пожарной опасности 11—12 мая. Об этом сообщает телеканал «360».

Воздух в эти дни прогреется до +20 °С, осадков и ветра не ожидается, прокомментировали в Комлесхозе региона.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде предстоящим летом.

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