Жителей Курганской области предупредили о заморозках 12—14 мая
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Об этом сообщает URA.RU.
«12 мая ночью ожидается температура от 0 до +5 °С, местами заморозки до -3 °С. Заморозки продлятся до 14 мая», — говорится на сайте курганского ЦГМС.
Наряду с этим стало известно, что в Московской области объявили III класс пожарной опасности 11—12 мая. Об этом сообщает телеканал «360».
Воздух в эти дни прогреется до +20 °С, осадков и ветра не ожидается, прокомментировали в Комлесхозе региона.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде предстоящим летом.