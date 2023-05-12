МЧС Башкирии предупреждает о высоком классе пожароопасности в регионе из-за ветра

МЧС по Башкортостану предупредило, что в отдельных районах республики 12 мая сохранится чрезвычайная пожароопасность.

Днём прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 м/с, передаёт mkset.ru со ссылкой на МЧС по региону.

Кроме того, ночью в северных и горных районах прогнозируются заморозки в воздухе и на почве до -3 °С.

Наряду с этим в Ставропольском крае ожидаются тёплые и дождливые выходные, информирует «СвоёТВ» со ссылкой на Ставропольский гидрометцентр.

В субботу, 13 мая, температура воздуха днём +15…+20 °С, грозы с усилением ветра до 11—14 м/с. В воскресенье возможны сильные ливни.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что суббота станет самым тёплым днём первой половины мая в Москве.