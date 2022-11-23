«Великий шедевр»: директор Ла Скала объяснил решение открыть сезон русской оперой

Директор знаменитого миланского театра оперы Ла Скала Доминик Мейер объяснил выбор работы русского композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов» в качестве спектакля открытия нового сезона. Он уточнил, что считает произведение шедевром, и отметил, что выбор не направлен против Украины, а программа театра составлялась три года назад.

Новый сезон в Ла Скала 7 декабря откроет опера Мусоргского «Борис Годунов», как это и было запланировано. Руководство театра подчеркнуло, что снять с репертуара произведение означает «наложить наказание на культуру». Директор Ла Скала Доминик Мейер в интервью агентству ANSA заявил: «Я не готов прятаться, когда читаю Достоевского или Пушкина».

Мейер уточнил, что репертуар нового сезона не направлен против Украины, формировали его ещё три года назад. Он также назвал оперу Мусоргского «великим шедевром». Кроме того, в афишу балетов Ла Скала в новом сезоне включены «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» Петра Чайковского в постановке Рудольфа Нуреева.

Аналогичной позиции придерживается главный дирижёр Ла Скала Рикардо Шайи. В беседе с газетой La Repubblica он подчеркнул, что Пушкин и Мусоргский будут на сцене на открытии сезона, потому что они важные представители искусства и музыки XIX века, а отказываться от них — всё равно что от Шекспира и Данте.

Заслуженный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков, который будет выступать на сцене Ла Скала 7 декабря, выразил миланскому театру свою благодарность, подчеркнув, что счастлив петь на русском языке. Исполнитель добавил, что в такой момент, как сейчас, нужно больше искусства, а не наоборот, и выразил надежду, что оно «может спасти мир».

Вместе с Абдразаковым участие в постановке примут другие российские исполнители — Алексей Марков, Анна Денисова и приглашённый солист Мариинского театра Дмитрий Головнин.

Ранее своё несогласие с включением русской оперы в репертуар Ла Скала выразил генеральный консул Украины в Милане Андрей Картыш. Дипломат призвал руководство театра и города пересмотреть программу, потому что украинская община Италии восприняла её негативно. Картыш также заявил, что «культура используется Россией для придания веса утверждению о её силе и могуществе», и обвинил итальянцев в поддержке российской пропаганды.

Градоначальник Милана Джузеппе Сала, в свою очередь, заявил, что протест против «Бориса Годунова» показался ему «действительно неправильным поступком со стороны консула».

Замглавы Министерства культуры Италии Витторио Згарби назвал призывы отменить оперу «Борис Годунов» в Ла Скала глупостью и добавил, что это произведение — «шедевр, принадлежащий человечеству».

С начала специальной военной операции на Украине множество культурных деятелей и коллективов столкнулись с беспрецедентной русофобией на Западе. Так, в ноябре 2022 года российского дирижёра и скрипача Владимира Спивакова отстранили от руководства Международным музыкальным фестивалем в Кольмаре, который он возглавлял более 30 лет. Организаторы прислали артисту письмо без подписи, полное размытых формулировок.

В начале осени в Эстонии лишился работы в театре режиссёр Филипп Лось, сравнивший положение местных россиян с евреями во время Великой Отечественной войны. Ряд организаций расторгли соглашения о сотрудничестве с российским дирижёром Валерием Гергиевым из-за его отказа осудить действия России, а певицу Анну Нетребко уволили из Метрополитен-оперы и Баварской государственной оперы.

Не остались в стороне от волны русофобии и политики Польши: весной 2022-го министр культуры и наследия Пётр Глиньский заявил, что русская культура должна исчезнуть из публичного пространства вне зависимости от её достижений.

Вместе с тем ряд стран ЕС не поддерживает русофобский курс и отмену культуры. Так программа Королевского оперного театра Ла Монне в Брюсселе на сезон-2022/23 включает постановки «Пиковая дама», «Евгений Онегин» и «Нос» и произведения Прокофьева, Глинки и Чайковского. В Италии летом проводились митинги несогласных с политикой властей страны в отношении событий на Украине, а организаторы Международного кинофестиваля в Трансильвании высказались против запрета российского кино. Аналогичным образом поступили организаторы Мюнхенского международного кинофестиваля.