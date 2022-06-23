«Не проявлять ненависть»: какие российские фильмы попали в программы зарубежных кинофестивалей

Организаторы Международного кинофестиваля в Трансильвании выступили против запрета российского кино и призвали не проявлять ненависть к людям из-за их национальной принадлежности. В рамках смотра будет представлена лента Ладо Кватании «Казнь». Фильмы российских режиссёров также вошли в программу Мюнхенского кинофестиваля. Среди них лента Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал», а также две работы Кирилла Серебренникова.

Организаторы Международного кинофестиваля в Трансильвании, который проходит с 17 по 26 июня, выступили против выражения ненависти к кинематографистам из-за их национальности. Ранее они включили в основную программу фильм российского постановщика Ладо Кватании «Казнь», который раскритиковали постановщики с Украины Олег Сенцов и Дмитрий Сухолиткий-Собчук. Фильм последнего «Памфир» также вошёл в программу смотра.

Кинематографисты заявили, что искусство не существует вне политики, а фестиваль лишь создаёт иллюзию культурного примирения.

«Наша общая задача — сделать так, чтобы на нашем фестивале украинский дух ощущался в полной мере. В то же время, как уже отмечалось представителями международного кинематографического сообщества, важно не проявлять в отношении людей ненависть на основании их национальной принадлежности», — заявили организаторы фестиваля.

Помимо фильма Кватании на фестивале покажут ленту Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» — она вошла в секцию «Супернова».

Картины российского производства также будут представлены на открывшемся 23 июня Мюнхенском международном кинофестивале. Его организаторы подчеркнули, что, составляя программу смотра, делали упор на украинское кино, но и от показа «значимых современных российских кинолент» не отказываются.

В программу отобраны сразу две картины Кирилла Серебренникова — «Петровы в гриппе» и «Жена Чайковского». Обе состояли в основных конкурсных программах Каннского кинофестиваля в 2021 и 2022 годах и боролись за «Золотую пальмовую ветвь». Кроме того, в Мюнхене пройдёт показ ленты Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал», ранее представленной в Венеции.

Между тем, с 23 июня в Бразилии проходит неделя российского кино. В этом году она организована как в формате онлайн, так и офлайн. В Сан-Паулу покажут такие ленты российских кинематографистов, как «Один вдох» Елены Хазановой, «Первый снег» Наталии Кончаловской, «Хочу замуж» Сони Карпуниной. Также зрители увидят документальную картину Андрея Тарковского — младшего «Андрей Тарковский. Кино как молитва» об известном кинорежиссёре.

Онлайн будут представлены сериал «Нежность» Анны Меликян, «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Ангелины Никоновой, а также два фильма ужасов — «Ледяной Демон» Ивана Капитонова и «Побочный эффект» Алексея Казакова.

Ранее трое российских музыкантов были исключены из списка участников Международного конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера в Италии. Организаторы также убрали из программы мероприятия произведения Чайковского, Прокофьева, Шостаковича и Глазунова, пояснив, что придерживаются европейского постановления и следуют примеру других международных конкурсов различных сфер.

В ответ на это итальянский оркестр FVG, сопровождавший выступления конкурсантов на протяжении нескольких лет, отказался от участия в конкурсе в этом году. Коллектив назвал решение организаторов несправедливым, подчеркнув, что нельзя притеснять за место рождения.

В то же время мэр Гориции Родолфо Дзиберна выразил поддержку исключённым музыкантам и пригласил их выступить на концерте для более широкой аудитории. Чиновник также осудил решение организаторов отказаться от музыки русских композиторов, назвав его безумием.

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Власти Гориции также пригласили членов ассоциации Lipizer, организаторов конкурса, на встречу, чтобы те пересмотрели своё решение, но они не явились. Родолфо Дзиберна сообщил, что ассоциация таким образом «отстранила себя» от мероприятий Гориции в 2025 году, когда город станет Европейской столицей культуры.

Бойкот со стороны западных организаций коснулся и других российских культурных деятелей, в том числе Анны Нетребко. С ней прекратили сотрудничество некоторые западные организации. Однако в мае она вернулась на большую европейскую сцену, выступив в Парижской филармонии и на сцене миланского театра «Ла Скала», открыто высказавшегося против русофобии. Его управляющий Доминик Мейер заявил, что новый сезон откроет опера «Борис Годунов» с участием российского певца Ильдара Абдразакова.

Позднее в Милане прошла акция «Скажем нет отмене культуры», в которой участвовали более 100 человек. Акцию поддержали итальянский певец Аль Бано и актёр Пиппо Франко.