«Политическая трусость»: Владимир Спиваков рассказал о своём отстранении от руководства фестивалем во Франции

Российский дирижёр и скрипач Владимир Спиваков, народный артист СССР, прокомментировал своё отстранение от руководства Международным музыкальным фестивалем в Кольмаре, который он возглавлял более 30 лет. Артист заявил, что все переговоры велись за его спиной, а организаторы даже не вышли на связь лично, прислав ему письмо без подписи, полное размытых формулировок. Это решение он назвал «стремлением вписаться в общий тренд на упразднение всей русской культуры».

Советский и российский дирижёр Владимир Спиваков рассказал, что чувствует себя преданным после того, как организаторы фестиваля в Кольмаре во Франции сняли его с поста художественного руководителя, и подчеркнул, что все переговоры велись за его спиной.

«Я узнал об этом из смс от французской подруги, которая переслала мне новость, опубликованную на сайте Slippedisc, а не из персонального письма от мэра города или другого представителя администрации фестиваля... Добавлю, что официально о моём исключении мне сообщили по почте 25 октября. Письмо было наполнено расплывчатыми терминами, к примеру такими: «По причинам, которые каждому понятны»! (Бог знает, что это значит.) Всего несколько строк — и даже без подписи», — рассказал маэстро в интервью «Радио Классик».

Дирижёр также сообщил, что за время его руководства фестивалем мероприятие стало «символом Кольмара». С 1989 года на мероприятии выступили более 700 музыкантов, исполнив порядка 1,5 тыс. произведений. Спиваков убеждён, что это превратило город в уникальную площадку, где представители разных национальностей, религиозных и политических взглядов «говорили на языке музыки».

Дирижёр подчеркнул, что отмена фестиваля в 2022 году и его отстранение от руководства мероприятием — это не что иное, как трусость.

«Мэрия решает отказаться от проведения фестиваля в 2022 году, опасаясь, что этот конфликт повлияет на репутацию мероприятия, хотя я лично считаю и всегда считал, что Международный музыкальный фестиваль не имеет отношения к политике… Честно говоря, я думаю, что это политическая трусость и стремление вписаться в общий тренд на упразднение всей русской культуры», — сказал Спиваков.

После начала специальной военной операции на Украине многие культурные деятели и коллективы столкнулись с русофобией и отменой русской культуры со стороны Запада. Так, в сентябре 2022 года ряд украинских и бельгийских активистов заявили о намерении пикетировать Королевский оперный театр Ла Монне в Брюсселе из-за включения в репертуар нового сезона «Пиковой дамы» Чайковского и других произведений русских композиторов.

В начале осени в Эстонии был уволен режиссёр Русского театра Филипп Лось, сравнивший жизнь россиян в прибалтийской стране с положением евреев во время Великой Отечественной войны.

Ранее ряд организаций расторгли соглашения с прославленным российским дирижёром Валерием Гергиевым. Были отменены концерты под его руководством в Карнеги-холле, а самого Гергиева сняли с должности главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра. Причиной послужил отказ артиста публично осуждать действия властей России.

Оперную певицу Анну Нетребко также уволили из Метрополитен-опера и Баварской государственной оперы, однако впоследствии дива вернулась на сцену и дала ряд концертов за рубежом.

Известные своими русофобскими высказываниями политики Польши также не смогли остаться в стороне от скандалов: весной 2022-го министр культуры и наследия Пётр Глиньский заявил, что русская культура должна исчезнуть из публичного пространства вне зависимости от её достижений.

Отмена русской культуры коснулась и молодых исполнителей: в апреле оргкомитет Международного конкурса скрипачей имени Сибелиуса, который проходит в Хельсинки, принял решение отказать в участии россиянам Галие Жаровой и Равилю Ислямову, ранее прошедшим отбор. А в мае сразу три российские скрипачки были отстранены от участия в Международном музыкальном конкурсе имени Родолфо Липицера в Италии. Руководитель конкурса Лоренцо Куалли заявил, что поступил по примеру других аналогичных мероприятий в Европе и Канаде. Несмотря на то что впоследствии Лидии Кочарян, Каролине Авериной и Анастасии Пентиной было разрешено участие при условии уплаты вступительного взноса, артистки от выступления на мероприятии отказались.

При этом русофобский курс ЕС не является всеобщей позицией: в Италии летом проводились митинги несогласных с политикой властей страны в отношении событий на Украине, миланский театр Ла Скала выступил против отмены русской культуры, а организаторы Международного кинофестиваля в Трансильвании высказались против запрета российского кино и призвали не проявлять ненависть к людям из-за их национальности. Аналогичным образом поступили организаторы Мюнхенского международного кинофестиваля, в рамках которого были представлены три картины российских режиссёров.