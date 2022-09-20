Королевский оперный театр Ла Монне в Брюсселе опубликовал программу на сезон-2022/23. Анонс вызвал бурную реакцию, поскольку театр собирается ставить оперу Чайковского «Пиковая дама» и другие произведения русских композиторов. Некоторые украинские и местные активисты заявили о намерении пикетировать оперный зал в день премьеры, однако генеральный директор театра Питер де Калюве подчеркнул, что не намерен исключать из репертуара произведения русских авторов.

Программа брюссельского Королевского оперного театра Ла Монне на сезон-2022/23 включает в себя постановки «Пиковая дама», «Евгений Онегин» и «Нос», а также концерты музыки Сергея Прокофьева, Михаила Глинки и Петра Чайковского.

Генеральный директор театра Питер де Калюве в официальном заявлении отметил, что такое решение может быть воспринято неоднозначно, однако подчеркнул, что русская культура — часть общего наследия Европы.

«Европейское искусство, литература, кино и музыка всегда будут связаны с русской культурой, которая послужила вдохновением для одних из самых ярких работ на нашем общем континенте. Мы не можем перечеркнуть историю», — сказал де Калюве.

Он подчеркнул, что запрещать русский репертуар ни в коем случае нельзя.

«Великие и бессмертные произведения искусства, безусловно, заставляют нас взглянуть на себя со стороны, на своё отражение, а также на время, в котором мы живём. Взглянуть также на наши ошибки и на то, как их избежать. И потому нам понятно, что русский репертуар нельзя запрещать и что мы должны продолжать исполнять его», — заявил де Калюве.

Впрочем, некоторые местные активисты и движение Promote Ukraine, головной офис которого находится в Брюсселе, направили де Калюве открытое письмо, в котором заявили об ошибочности взглядов театра в целом и его директора в частности. По мнению авторов обращения, культура неотделима от политики, а значит, в текущих реалиях нельзя демонстрировать оперы русских композиторов, поскольку это улучшает имидж РФ.

Пока неизвестно, повлияют ли активисты на репертуар театра Ла Монне, но факт, что на Западе развёрнута антироссийская кампания, касающаяся в том числе сферы культуры, остаётся фактом.

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