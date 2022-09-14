«Тухлая русофобия»: режиссёра Филиппа Лося уволили из театра в Эстонии за пост об антироссийской кампании в стране

Режиссёр Филипп Лось был уволен из Русского театра в Эстонии. Поводом послужила его публикация в одной из соцсетей. В ней Лось сравнивает жизнь россиян в Эстонии с положением евреев во время Второй мировой войны. Дирекция театра объяснила своё решение необходимостью защиты репутации единственного в стране русскоязычного театра. Сам режиссёр с позицией руководства не согласен и считает её неправомерной. Он намерен обжаловать решение в судебном порядке.

Российский и эстонский режиссёр Филипп Лось, пять лет занимавший пост художественного руководителя Русского театра в Таллине, уволен со своего поста. Срок его договора истёк ещё начале сентября, после чего Лося приняли на должность постановщика. Однако на днях его отстранили и с этой позиции — поводом послужила публикация режиссёра в одной из соцсетей. В ней Лось критикует антироссийскую кампанию в Эстонии, определяя её как «тухлую облезлую русофобию».

«Знаете, почему меня, русского еврея, живущего в Эстонии всего (уже?) пять лет, так оскорбляет и выбешивает вся эта бесконечная возня с санкциями против русских? Когда под бодрые здравицы о поддержке украинского оружия и победе Добра над Злом из всех щелей вдруг полезла тухлая облезлая русофобия, и никто не зажимает нос и не говорит громко: «Фу!» Удачный момент, не правда ли? Расквитаться за всё, растоптать все свободы и права граждан Российской Федерации, как будто у нас без того своих проблем маловато», — написал режиссёр.

Лось сравнил жизнь российских граждан в Эстонии с положением евреев во время Второй мировой войны. Позднее в интервью порталу gazeta.fi он отметил, что ограничения прав россиян в стране сравнимы с холокостом, который тоже начинался с подобных «мелочей».

«Что будет с нашими правами дальше? У какой черты остановятся наши ретивые соседи? Когда-то совсем недавно, помнится, они так же ретиво уничтожали в Эстонии евреев», — отмечал режиссёр.

Вскоре после появления публикации постановщика лишили членства в Союзе режиссёров и драматургов Эстонии, МВД Эстонии призвало лишить его вида на жительство, один из политиков страны потребовал депортировать режиссёра, а руководство театра расторгло с ним трудовое соглашение.

Как передаёт портал ERR, директор и действующий худрук Русского театра Светлана Янчек сообщила, что это решение хоть и далось непросто, но является необходимым для защиты репутации единственного в стране русского театра и не направлено против режиссёра, как частного лица.

«Своими выступлениями в социальных медиа, которые продолжаются, Филипп Лось наносит вред репутации театра и провоцирует крайне негативное отношение к самому факту существования Русского театра в Эстонии... В общественном сознании он — первое лицо нашего театра. Даже предварив свои публикации фразой «меня, как еврея, приехавшего из России», он не перестаёт быть художественным руководителем единственного в стране Русского театра, а его высказывания неизбежно соотносятся с позицией Русского театра», — отметила она.

Также по теме «Предательство собственной истории»: как в Прибалтике уничтожают советское наследие Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса памятника воинам-освободителям в Риге. Как отметили в ведомстве,...

Сам режиссёр не ожидал такого общественного резонанса. В разговоре с RT Лось отказался комментировать ситуацию, однако в интервью gazeta.fi рассказывал, что написанное им было порывом, возникшим после прочтения текста о холокосте.

«То, что я написал в Facebook*, было эмоциональным порывом. В тот день в своей ленте я прочитал текст о холокосте, и последняя часть этого текста была рассказом автора о своей беседе с очень пожилой женщиной, которая ребёнком пережила войну и чудом уцелела. Автор того текста, мучаясь от стыда и сомнений, спросил у неё: «Почему вы не сопротивлялись? Ведь вас было так много». А она ответила: «Вы знаете, всё происходило как-то постепенно. Начиналось всё с простых вещей. Вот приняли какой-то закон, ограничивающий права евреев, точнее, отделивший права евреев от прав немцев. Потом начинались общественные разговоры о том, что во всём виноваты евреи. Конечно, казалось странным, что высказывания не встречали никакого противодействия. Потом нам всем предложили переселиться в одно место. Но никто не запрещал нам сначала выходить из гетто. Потом начали постепенно ограничивать. Потом начали убивать, но убивали только тех, кто нарушал правила, а тех, кто не нарушал правила, тех не трогали. И потом... Этот кошмар нарастал постепенно», — рассказал Лось.

Режиссёр признался, что сопоставил прочитанное с тем, что происходит в эстонском обществе и понял, что необходимо сопротивляться политическому и общественному давлению на россиян. По его словам, после начала специальной военной операции на Украине граждане РФ в Эстонии приобрели статус «других» людей, а их права ущемляются лишь из-за наличия российского гражданства. Он привёл в пример, что не может больше приглашать к себе близких родственников, поскольку в августе в Эстонии были введены новые правила, ограничивающие въезд россиян в страну.

«У меня нет пока постоянного вида на жительства. Только временный. Значит, мои родственники не имеют права меня посещать. Я не рассматриваюсь Эстонией как человек, который имеет право приглашать своего близкого родственника. Даже маму», — заявил он.

В то же время, постановщик уверен в необходимости конструктивного диалога.

«Острота и жёсткость реакции на мой пост говорят о том, что я сказал правду. Если бы это было домыслами, мне бы дали подзатыльник и всё... А я вижу: то, что я сказал, вызвало очень болезненную реакцию. Это говорит о том, что прозвучало вслух то, о чём думают и русские, и эстонцы», — подчеркнул он.

Что касается увольнения из театра, режиссёр не согласен с этим решением и намерен обжаловать его в суде. Также он заявил, что планировал работать не только с Русским, но и другими театрами страны. Кроме того, в планы Лося входили постановки спектаклей в других европейских странах, а также преподавание в Эстонской академии музыки и театра.

После начала спецоперации российские культурные деятели стали регулярно сталкиваться с трудностями при работе в европейских странах.

В марте 2022 года стало известно, что российская оперная певица Анна Нетребко не будет участвовать в постановках Метрополитен-оперы из-за отказа публично выступить с критикой в адрес действий правительства России. Это же стало причиной прекращения сотрудничества Нетребко и Баварской государственной оперы. Позднее дива всё же вернулась на сцену и дала ряд выступлений в разных странах.

Кроме того, в марте несколько европейских организаций расторгли соглашение о сотрудничестве с Валерием Гергиевым — Мюнхенский филармонический оркестр уволил его с позиции главного дирижёра, а владельцы Карнеги-холла отменили его концерты. Причиной также стал отказ от публичного заявления о несогласии с действиями властей России.

Также по теме «Мост, объединяющий народы»: в Милане прошла акция в защиту российской культуры В Милане прошла акция против русофобии и в поддержку российской культуры. Ожидается, что в июне в разных городах Италии состоится ещё...

Отмена русской культуры затронула и молодых исполнителей, которые подавали заявки на участие в международных конкурсах. Так, в апреле сообщалось, что оргкомитет Международного конкурса скрипачей имени Сибелиуса, который проходит в Хельсинки, принял решение отказать в участии россиянам Галие Жаровой и Равилю Ислямову, ранее прошедшим отбор.

В конце мая три российские скрипачки — Лидия Кочарян, Каролина Аверина и Анастасия Пентина — были отстранены от участия в международном музыкальном конкурсе скрипачей имени Родолфо Липицера в Италии. Руководитель конкурса Лоренцо Куалли заявил, что поступил по примеру других аналогичных мероприятий, таких как конкурсы пианистов в Канаде и Ирландии.

Однако позже руководство конкурса пересмотрело своё решение и скрипачек вернули в состав участников творческого соревнования. Как заявили представители управляющего совета, который занимается организацией конкурса, решение об отказе от исключения было принято согласно уставу, по правилам которого участвовать в конкурсе могут представители любой страны. При этом россиянок попросили оплатить вступительный взнос. В итоге скрипачки отказались возвращаться в ряды участников конкурса.

Между тем, не все в Европе поддерживают дискриминацию в адрес русской культуры. В мае и июне в разных городах Италии проходили акции против русофобии. Инициаторами выступали организации, которые не согласны с политикой властей в отношении событий на Украине. Например, в Милане прошла акция «Скажем нет отмене культуры», в которой приняли участие более 100 человек. Как рассказала генеральный секретарь ассоциации «Друзья Великой России» Юлия Базарова, акцию посетили многие местные жители. Кроме того, по её словам, поддержать культуру России решили певец Аль Бано и другие итальянские деятели культуры.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.