Замминистра культуры Италии назвал глупостью призыв Киева отменить оперу «Борис Годунов»

Замглавы Минкультуры Италии Витторио Згарби назвал глупостью призыв Киева отменить оперу «Борис Годунов».

Об этом сообщило РИА Новости.

«Борис Годунов» — это шедевр, принадлежащий человечеству», — сказал он.

Ранее генконсул Украины в Милане Андрей Картыш призвал отменить оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов» в театре Ла Скала.

При этом в театре Ла Скала назвали неприемлемым призыв украинского генконсула.

Музыкальный директор театра Риккардо Шайи, в свою очередь, заявил, что такое решение будет означать наложение наказания на культуру.