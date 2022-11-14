Замминистра культуры Италии назвал глупостью призыв Киева отменить оперу «Борис Годунов»
- AP
Об этом сообщило РИА Новости.
«Борис Годунов» — это шедевр, принадлежащий человечеству», — сказал он.
Ранее генконсул Украины в Милане Андрей Картыш призвал отменить оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов» в театре Ла Скала.
При этом в театре Ла Скала назвали неприемлемым призыв украинского генконсула.
Музыкальный директор театра Риккардо Шайи, в свою очередь, заявил, что такое решение будет означать наложение наказания на культуру.