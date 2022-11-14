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Замминистра культуры Италии назвал глупостью призыв Киева отменить оперу «Борис Годунов»

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Замглавы Минкультуры Италии Витторио Згарби назвал глупостью призыв Киева отменить оперу «Борис Годунов».
Замминистра культуры Италии назвал глупостью призыв Киева отменить оперу «Борис Годунов»
  • AP

Об этом сообщило РИА Новости.

«Борис Годунов» — это шедевр, принадлежащий человечеству», — сказал он.

Ранее генконсул Украины в Милане Андрей Картыш призвал отменить оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов» в театре Ла Скала.

При этом в театре Ла Скала назвали неприемлемым призыв украинского генконсула.

Музыкальный директор театра Риккардо Шайи, в свою очередь, заявил, что такое решение будет означать наложение наказания на культуру.

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