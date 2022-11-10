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Генконсул Украины Картыш призвал власти Милана отменить оперу «Борис Годунов» в театре

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Генконсул Украины в Милане Андрей Картыш призвал руководство города и театра Ла Скала пересмотреть программу нового сезона и не открывать его оперой Модеста Мусоргского «Борис Годунов».
Генконсул Украины Картыш призвал власти Милана отменить оперу «Борис Годунов» в театре
  • Gettyimages.ru

По его словам, украинская община в Италии негативно восприняла решение театра.

«Культура используется Россией для придания веса утверждению о её величии и могуществе», — цитирует дипломата агентство askanews.

По словам Картыша, поддержка российской пропаганды «подпитывает действующий в России режим и его амбиции».

Украинский дипломат в письме главе и худруку Ла Скала Доминику Мейеру и мэру Милана Джузеппе Сале предложил пересмотреть программу сезона, чтобы «заблокировать любые элементы пропаганды».

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова возмутилась словами Папы Римского Франциска, который выразил уважение русскому народу и гуманизму, а также напомнил о вкладе Фёдора Достоевского, «вдохновляющего людей на христианство».

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