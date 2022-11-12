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В театре Ла Скала назвали неприемлемым призыв генконсула Украины отменить оперу Мусоргского

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В театре Ла Скала назвали неприемлемым призыв генконсула Украины в Милане Андрея Картыша отменить оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов», а музыкальный директор театра Риккардо Шайи, в свою очередь, заявил, что такое решение будет означать наложение наказания на культуру.
В театре Ла Скала назвали неприемлемым призыв генконсула Украины отменить оперу Мусоргского
  • Gettyimages.ru

Ранее Картыш призвал власти Милана отменить оперу «Борис Годунов» в театре.

Шайи также рассказал, что в январе в театре исполнят композиции Петра Чайковского.

По мнению музыкального директора, искусство не должно расплачиваться за хаос.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова возмутилась словами Папы Римского Франциска, который выразил уважение к русскому народу и гуманизму, а также напомнил о вкладе Фёдора Достоевского, «вдохновляющего людей на христианство».

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