В театре Ла Скала назвали неприемлемым призыв генконсула Украины отменить оперу Мусоргского
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Ранее Картыш призвал власти Милана отменить оперу «Борис Годунов» в театре.
Шайи также рассказал, что в январе в театре исполнят композиции Петра Чайковского.
По мнению музыкального директора, искусство не должно расплачиваться за хаос.
Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова возмутилась словами Папы Римского Франциска, который выразил уважение к русскому народу и гуманизму, а также напомнил о вкладе Фёдора Достоевского, «вдохновляющего людей на христианство».