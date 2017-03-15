Коста-Рика
La Nación: Россия подыскивает космонавтов для полёта на Луну
Госкорпорация «Роскосмос» объявила о начале набора космонавтов для полётов не только на МКС, но и на Луну, сообщает коста-риканская газета La Nación. При этом издание отмечает, что тем, кому посчастливиться пройти этот отбор, придётся запастись терпением, поскольку из 30 человек, числящихся сейчас в отряде космонавтов, в космос ещё не летали 14.
Россия пытается помешать экстрадиции своего гражданина из Коста-Рики в США
Российские власти прилагают все усилия, для того чтобы помешать экстрадиции гражданина РФ Максима Чухарева в Соединенные Штаты. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег на сумму 6 миллиардов долларов, сообщает канал CB24.