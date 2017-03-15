Коста-Рика

La Nación: Россия подыскивает космонавтов для полёта на Луну

Госкорпорация «Роскосмос» объявила о начале набора космонавтов для полётов не только на МКС, но и на Луну, сообщает коста-риканская газета La Nación. При этом издание отмечает, что тем, кому посчастливиться пройти этот отбор, придётся запастись терпением, поскольку из 30 человек, числящихся сейчас в отряде космонавтов, в космос ещё не летали 14.