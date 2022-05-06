Тинькофф Банк временно приостановил SWIFT-переводы в евро

Короткая ссылка
Тинькофф Банк сообщил о временной приостановке SWIFT-переводов в евро в связи с увеличением сроков их прохождения.
Тинькофф Банк временно приостановил SWIFT-переводы в евро
  • Gettyimages.ru

«Из-за увеличения сроков прохождения SWIFT-переводы в евро временно не проводим», — приводит ТАСС заявление пресс-службы банка.

При этом клиенты кредитной организации могут проводить SWIFT-переводы в других валютах.

Ранее стало известно, что компания «Интеррос» приобретает 35% акций группы «Тинькофф», cделка получила согласование Центрального банка.

До этого Тинькофф Банк сообщил о планах провести ребрендинг и отказаться от старого бренда в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить