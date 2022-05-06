Тинькофф Банк временно приостановил SWIFT-переводы в евро

Тинькофф Банк сообщил о временной приостановке SWIFT-переводов в евро в связи с увеличением сроков их прохождения.

«Из-за увеличения сроков прохождения SWIFT-переводы в евро временно не проводим», — приводит ТАСС заявление пресс-службы банка.

При этом клиенты кредитной организации могут проводить SWIFT-переводы в других валютах.

Ранее стало известно, что компания «Интеррос» приобретает 35% акций группы «Тинькофф», cделка получила согласование Центрального банка.

До этого Тинькофф Банк сообщил о планах провести ребрендинг и отказаться от старого бренда в 2022 году.