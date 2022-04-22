Тинькофф Банк сообщил о планах провести ребрендинг в 2022 году

Тинькофф Банк сообщил о планах провести ребрендинг и отказаться от старого бренда в 2022 году.

«В 2022 году «Тинькофф» проведёт ребрендинг и откажется от использования старого бренда», — говорится в заявлении банка в Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что компания «давно готовилась к этому шагу». Также в банке заявили, что «последние события сделали это решение ещё более актуальным».

В кредитной организации добавили, что Тинькофф Банк уже «давно перерос первоначальный смысл «именного» бренда», отметив, что «банком владеют десятки тысяч инвесторов в России и за рубежом».

Ранее Тинькофф Банк отказался комментировать заявление бизнесмена Олега Тинькова по поводу военной спецоперации России на Украине, назвав его слова «личным мнением».

Как сообщало РИА Новости, ранее бизнесмен на своей странице в социальной сети выступил с критикой спецоперации на Украине.