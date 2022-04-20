В «Тинькофф» назвали слова Тинькова касательно Украины его личным мнением

«Тинькофф Банк» отказался комментировать заявление бизнесмена Олега Тинькова по поводу военной спецоперации России на Украине, назвав его слова «личным мнением».

«Мы не можем и не будем комментировать личное мнение Олега Тинькова, высказанное им в соцсетях», — сообщается в Telegram-канале банка.

Отмечается, что он уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях «Тинькофф групп», давно не был в России и последние годы занимается вопросами своего здоровья.

Как пишет РИА Новости, ранее бизнесмен на своей странице в социальной сети выступил с критикой спецоперации на Украине.