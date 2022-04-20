В «Тинькофф» назвали слова Тинькова касательно Украины его личным мнением

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«Тинькофф Банк» отказался комментировать заявление бизнесмена Олега Тинькова по поводу военной спецоперации России на Украине, назвав его слова «личным мнением».

«Мы не можем и не будем комментировать личное мнение Олега Тинькова, высказанное им в соцсетях», — сообщается в Telegram-канале банка.

Отмечается, что он уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях «Тинькофф групп», давно не был в России и последние годы занимается вопросами своего здоровья.

Как пишет РИА Новости, ранее бизнесмен на своей странице в социальной сети выступил с критикой спецоперации на Украине.

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