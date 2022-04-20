В «Тинькофф» назвали слова Тинькова касательно Украины его личным мнением
«Мы не можем и не будем комментировать личное мнение Олега Тинькова, высказанное им в соцсетях», — сообщается в Telegram-канале банка.
Отмечается, что он уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях «Тинькофф групп», давно не был в России и последние годы занимается вопросами своего здоровья.
Как пишет РИА Новости, ранее бизнесмен на своей странице в социальной сети выступил с критикой спецоперации на Украине.