В Ассоциации европейского бизнеса рассказали о сотрудничестве Евросоюза и ДФО

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Председатель комитета по энергетике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Эрнесто Ферленги рассказал о сотрудничестве ЕС с российским Дальним Востоком.
В Ассоциации европейского бизнеса рассказали о сотрудничестве Евросоюза и ДФО
  • РИА Новости

В интервью газете «Известия» Ферленги сообщил, что доля Евросоюза во внешней торговле Дальнего Востока составляет 7,4%, а основными партнёрами региона являются Германия, Италия и Бельгия.

«Расстояние не играет никакой роли для бизнеса. Для нас важны условия, которые существуют в регионе. Сегодня весь Дальний Восток, губернаторы, руководство предприятий и лично полпред президента Юрий Трутнев максимально сфокусированы на привлечении как локальных, так и зарубежных инвестиций, и это создаёт благоприятный климат», — объяснил он.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в рамках деловой программы ВЭФ пройдёт сессия «Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций».

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