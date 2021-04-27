Эксперт оценил динамику курса рубля

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков оценил динамику курса рубля.

«Вполне логично предположить дальнейшее укрепление рубля на фоне уплаты экспортёрами и, соответственно, более высокого спроса на рубль», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

Как считает эксперт, отечественная валюта может закрепиться ниже 75 рублей за доллар и в течение недели попытаться «взять уровень» 74,5 рубля за доллар. К евро рубль может укрепиться до 87,5.

Вместе с тем Кабаков напомнил о геополитической ситуации в мире и о росте распространения COVID-19 в крупнейших странах.

Ранее директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Олег Шибанов в беседе с НСН дал прогноз относительно курса рубля.