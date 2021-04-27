Эксперт оценил динамику курса рубля

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Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков оценил динамику курса рубля.
Эксперт оценил динамику курса рубля
  • РИА Новости

«Вполне логично предположить дальнейшее укрепление рубля на фоне уплаты экспортёрами и, соответственно, более высокого спроса на рубль», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

Как считает эксперт, отечественная валюта может закрепиться ниже 75 рублей за доллар и в течение недели попытаться «взять уровень» 74,5 рубля за доллар. К евро рубль может укрепиться до 87,5.

Вместе с тем Кабаков напомнил о геополитической ситуации в мире и о росте распространения COVID-19 в крупнейших странах.

Ранее директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Олег Шибанов в беседе с НСН дал прогноз относительно курса рубля.

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