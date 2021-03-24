Эксперт дал прогноз курса рубля

Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов дал прогноз курса рубля.

«У нас прогноз такой же, как у Центробанка: доллар будет стоить 65—85 рублей. Всё будет в рамках этого интервала», — сказал он в беседе с НСН.

Как отметил эксперт, рубль оказался под давлением возможных санкций. Он также выразил мнение, что волатильность национальной валюты в ближайшем будущем будет зависеть от котировок нефти.

«Цена на нефть упала, и мы плохо понимаем, что с ней будет дальше. Если она зафиксируется на этих отметках, тогда мы должны ожидать, что у рубля будет несколько меньше волатильности, чем у той же турецкой лиры», — добавил Шибанов.

Ранее директор Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы дедолларизации экономики России.