Форум «Мой бизнес» пройдёт 24 октября в Татарстане

Форум «Мой бизнес» состоится 24 октября в Татарстане, сообщает «Реальное время».

В Казани, Набережных Челнах и Альметьевске ожидается около девяти тысяч гостей.

Основная площадка будет размещена в столице республики, в двух остальных городах организуют онлайн-трансляцию.

Запланированы выступления предпринимателей, экспертов, лидеров мнений.

Форум проводится в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства», который является составной частью нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как ожидается, до конца года аналогичные мероприятия состоятся в ряде других городов России.

Ранее Newinform сообщал, что власти Петербурга заявили о необходимости поддержки малого бизнеса.