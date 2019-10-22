Форум «Мой бизнес» пройдёт 24 октября в Татарстане
- РИА Новости
В Казани, Набережных Челнах и Альметьевске ожидается около девяти тысяч гостей.
Основная площадка будет размещена в столице республики, в двух остальных городах организуют онлайн-трансляцию.
Запланированы выступления предпринимателей, экспертов, лидеров мнений.
Форум проводится в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства», который является составной частью нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Как ожидается, до конца года аналогичные мероприятия состоятся в ряде других городов России.
Ранее Newinform сообщал, что власти Петербурга заявили о необходимости поддержки малого бизнеса.