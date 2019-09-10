Власти Петербурга заявили о необходимости поддержки малого бизнеса
- РИА Новости
Он также поручил разработать соответствующие меры.
Также стало известно, что на развитие экономики малыми предприятиями Удмуртии в первом полугодии направлено 1,3 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на Удмуртстат.
На начало года в республике насчитывалось почти 2,3 тыс. малых предприятий.
Ранее сообщалось, что малый бизнес Татарстана привлёк кредитов на 3 млрд рублей с помощью гарантийной поддержки.