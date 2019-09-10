Власти Петербурга заявили о необходимости поддержки малого бизнеса

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании в Смольном заявил о необходимости поддерживать малый и средний бизнес, передаёт Newinform.

Он также поручил разработать соответствующие меры.

Также стало известно, что на развитие экономики малыми предприятиями Удмуртии в первом полугодии направлено 1,3 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на Удмуртстат.

На начало года в республике насчитывалось почти 2,3 тыс. малых предприятий.

Ранее сообщалось, что малый бизнес Татарстана привлёк кредитов на 3 млрд рублей с помощью гарантийной поддержки.