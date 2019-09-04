Малый бизнес Татарстана привлёк кредитов на 3 млрд рублей с помощью гарантийной поддержки

Общая сумма кредитов, привлечённых малым и средним предпринимательством Татарстана под поручительства республиканского Гарантийного фонда, превысила 3 млрд рублей. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экономики.

За восемь месяцев 2019 года фонд выдал 148 поручительств на 901,4 млн рублей.

47% кредитного портфеля приходится на производства, почти 11% — на сельское хозяйство.

«Для расширения деятельности и приобретения оборудования предпринимателям не всегда хватает собственных средств. Программы Гарантийного фонда помогают решать эти задачи», — заявил глава ведомства Фарид Абдулганиев.

Как отметили в министерстве, в первые шесть месяцев 2019 года при поддержке Национальной гарантийной системы в регионе выдали 4,1 млрд рублей кредитов малым и средним предпринимателям. Более половины — при поддержке Гарантийного фонда Татарстана.

Ранее НСН сообщала, что в Кемеровской области заявили о заключении 1700 контрактов через портал поставщиков.