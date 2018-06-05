СМИ: Иностранные инвесторы возвратили 60% средств, выведенных из России с начала апреля

Иностранные инвесторы восстановили вложения в российские ценные бумаги на 60% за три недели, следует из данных ЦБ, с которыми ознакомились «Известия».

Как отмечается, в начале апреля нерезиденты вывели с фондового рынка 19 млрд рублей, но уже к концу месяца, по данным издания, вернулось 12 млрд рублей.

По мнению экспертов, данные действия можно объяснить смягчением «санкционной риторики» и ростом цен на нефть.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что Франция хочет стать лидером по объёму инвестиций в Россию.