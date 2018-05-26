Партнёр PwC в России рассказал о влиянии санкций на инвестиционное сообщество

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Инвестиционное сообщество насторожено существующей геополитической ситуацией, в том числе санкционным режимом, что осложняет прогнозирование объёма иностранных инвестиций в Россию в 2018 году, рассказал RT партнёр PwC в России Игорь Лотаков.

«Очень трудно дать прогноз, будет ли он выше, чем в прошлом году. Мы проводим опрос западных инвесторов для Давосского форума уже последние 22 года, и, безусловно, настороженность инвестиционного сообщества геополитикой в принципе в мире, санкционным режимом чувствуется», — рассказал Лотаков.

По его словам, в связи с этим «прогнозировать рост инвестиций не так-то просто».

«Но будем надеяться, что здравый смысл и долгосрочные перспективы инвестиций в этом споре возьмут верх», — отметил он.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что Франция хочет стать лидером по объёму инвестиций в Россию.

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