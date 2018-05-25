Макрон заявил о намерении Франции стать лидером по инвестициям в Россию

Франция хочет стать лидером по объёму инвестиций в Россию, заявил лидер страны Эммануэль Макрон в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Наши французские предприятия сегодня нанимают 170 тыс. российских граждан, мы занимаем первое место по прямым иностранным инвестициям. Кстати, не первое занимаем, а второе, потому что Владимир (Путин) сказал, что немцы занимают первое место. Так что у меня есть мотивация перейти со второго на первое место, особенно когда времена становятся лучше», — сказал он.

По его словам, нельзя останавливаться на достигнутых результатах.

В свою очередь, российский лидер Владимир Путин посетовал, что двустороннее экономическое сотрудничество не такое активное, каким могло бы быть.

«$15 млрд французских прямых инвестиций, российских — где-то около 3 сейчас, два с лишним. Маловато, но и французских мало», — отметил он.

RT ведёт прямую трансляцию.