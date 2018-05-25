Макрон выразил уверенность, что отношения России и Франции обретут новую динамику

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Президент Франции Эммануэль Макрон верит в будущее российско-французских отношений. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Макрон выразил уверенность, что отношения России и Франции обретут новую динамику

«Необходимо отделить некоторые сферы от политизации, над этим я очень много работаю со своими партнёрами из ЕС. Мы многого добились, но хотим идти ещё дальше. Мы стремимся к европейской суверенности», — сказал он.

По его словам, у отношений Москвы и Парижа хорошее будущее.

«Я верю, что у наших двусторонних отношений хорошее будущее. Видение, которым я обладаю, говорит мне о том, что, действительно, Европа раскидывается от Атлантики до Урала. Я верю в наши отношения, в то, что они обретут новую динамику», — отметил Макрон.

RT ведёт прямую трансляцию бизнес-диалога Россия — Франция в рамках ПМЭФ.

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