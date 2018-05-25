Путин и Макрон принимают участие в бизнес-диалоге Россия — Франция в рамках ПМЭФ

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RT
В пятницу, 25 мая, на площадке Петербургского международного экономического форума стартовал бизнес-диалог Россия — Франция. Среди заявленных спикеров: председатель правления РЖД Олег Белозёров, главный исполнительный директор французской фармацевтической компании Sanofi Оливье Брандикур, председатель совета директоров группы компаний «Ренова», президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, основатель и основной акционер Volga Group Геннадий Тимченко, председатель правления Auchan Holding SA Вилельм Убнер, председатель совета директоров Danone SA Эммануэль Фабер. Главной темой дискуссии станут инновационные технологии в бизнесе. RT ведёт прямую трансляцию.

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