Организаторы ПМЭФ сообщили общую сумму заключённых на форуме соглашений

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Организаторы Петербургского международного экономического форума сообщили общую сумму заключённых на ПМЭФ соглашений, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

Подписано 593 документа на 2,625 трлн рублей. Учтены только соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной.

Среди самых крупных контрактов — трёхсторонний документ между «Роснефтью», ГК «Внешэкономбанк» и «ВЭБ-Лизинг».

Кроме того, Евразийский банк развития подписал соглашение с межрегиональной компанией «Белкомур», а Российский фонд прямых инвестиций, японская Marubeni Corporation, Балтийская газохимическая компания и компания «Инваста Капитал» договорились о строительстве в Ленинградской области завода.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что Хабаровский край и Самарская область в рамках ПМЭФ договорились о сотрудничестве.

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