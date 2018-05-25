Хабаровский край и Самарская область в рамках ПМЭФ договорились о сотрудничестве

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Хабаровский край и Самарская область в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о межрегиональном сотрудничестве.

Подписи под документом поставили главы регионов Вячеслав Шпорт и Дмитрий Азаров.

Стороны договорились развивать торгово-экономические связи, обмениваться опытом в науке, культуре, здравоохранении, образовании, строительстве, архитектуре и других сферах, передаёт ИА «Хабаровский край сегодня».

«Экономики наших регионов очень похожи. У нас лидируют промышленные производства, выпускающие наукоёмкую продукцию. Уверен, что теперь получится активизировать взаимодействие между крупными промышленными предприятиями», — заявил Шпорт.

Ранее НСН сообщала, что на ПМЭФ прошла презентация приложения по ремонту электросетей.

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