На ПМЭФ прошла презентация приложения по ремонту электросетей

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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в презентации мобильного приложения и интернет-портала «Светлая страна» ПАО «Россети», передаёт НСН.

Новый проект позволяет гражданам оперативно сообщать о неполадках с электричеством, колебании напряжения, обрыве проводов и других проблемах на электросетях.

Его запуск в Тверской и Калужской областях намечен на июль. В 2019 году к проекту должны присоединиться остальные регионы, где присутствует компания «Россети».

Ранее Nation News сообщало, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заключил двустороннее соглашение о сотрудничестве с регионами Арктической зоны.

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