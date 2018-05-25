Губернатор Петербурга подписал соглашение о сотрудничестве с регионами Арктической зоны

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заключил двустороннее соглашение о сотрудничестве с регионами Арктической зоны, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума. Соглашение заключено с главами Якутии, Красноярского края, Республики Коми и Мурманской области. Полтавченко, в частности, выразил уверенность, что совместными усилиями удастся решить основные задачи освоения арктических широт. Ранее «Реальное время» сообщало, что президент Татарстана Рустам Минниханов заключил несколько договоров о сотрудничестве в рамках ПМЭФ.