Губернатор Петербурга подписал соглашение о сотрудничестве с регионами Арктической зоны

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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заключил двустороннее соглашение о сотрудничестве с регионами Арктической зоны, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума.

Соглашение заключено с главами Якутии, Красноярского края, Республики Коми и Мурманской области.

Полтавченко, в частности, выразил уверенность, что совместными усилиями удастся решить основные задачи освоения арктических широт.

Ранее «Реальное время» сообщало, что президент Татарстана Рустам Минниханов заключил несколько договоров о сотрудничестве в рамках ПМЭФ.

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