Президент Татарстана подписал несколько договоров о сотрудничестве в рамках ПМЭФ

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Президент Татарстана Рустам Минниханов заключил несколько договоров о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В частности, соглашение подписано с гендиректором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой для реализации проекта «Кадры будущего для регионов».

При президенте Татарстана также было заключено соглашение о создании компании по производству карданных валов «Тирсан-Кама». Документ подписали гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и президент компании «Тирсан Кардан» Мехмет Тирьяки.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о специнвестконтрактах на сессии «Новые механизмы инвестиционной политики: «Локомотивы роста» в рамках ПМЭФ.

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