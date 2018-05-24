Губернатор Подмосковья рассказал о специнвестконтрактах на сессии ПМЭФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о специнвестконтрактах на сессии «Новые механизмы инвестиционной политики: «Локомотивы роста» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает телеканал «360».

«Очень радует такая дискуссия. Мы все говорим о новом правительстве и том, как попасть в пятёрку лучших стран мира. Мы находимся на 13-м или 14-м месте. Чтобы жить богаче, чтобы развивалась экономика. Рост экономики должен быть 6,9%», — отметил Воробьёв.

По словам губернатора, нужно предложить способы, при помощи которых регионы смогут обеспечить такой рост. Глава Подмосковья полагает, что специнвестконтракты СПИК 1.0 и СПИК 2.0 помогли этому.

Воробьёв также считает, что, кроме нефти и газа, следует освоить экспорт продуктов высокой переработки.

«Без таких навыков нам не обеспечить нужного роста, а это необходимо. Надо обеспечить экспорт. СПИК 2.0 позволяет долгосрочно гарантировать стабильность проекта. Московская область этим занимается», — заявил он.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что Хабаровский край намерен представить 16 крупных инвестпроектов на ПМЭФ.