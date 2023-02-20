Российские власти контролируют 74% пахотных земель Херсонской области, которые находятся на левом берегу Днепра.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минсельхоза.

«Общая площадь пахотных земель в Херсонской области составляет около 1,78 млн га. На левом берегу Днепра находится 1,315 млн га, или 74% от общей площади. В том числе площадь пахотных земель в буферной зоне составляет 119,7 тыс. га. Сейчас сельхозпроизводители области формируют подготовку к посевной кампании, закупают горюче-смазочные материалы, удобрения, посевной материал, средства защиты растений», — сказали там.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС России контролируют около 62,5% территории региона.