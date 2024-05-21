Офицер ВСУ: Зеленскому нужно внимательнее следить за ситуацией на местах

Владимиру Зеленскому следует лучше следить за ситуацией на фронте, вместо этого он отсиживается «в тёплой ванне», пожаловался офицер спецназа ВСУ Денис Ярославский в разговоре с The Economist.

«Мы считаем, что президенту следует внимательно следить за ситуацией на местах, а не подражать Путину», — сказал военный, добавив, что работа российского лидера часто «вращается вокруг документов», которые ему доставляют.

Другой украинский чиновник, который пожелал остаться неназванным, отметил, что Зеленский чувствует, что не знает всей правды о ситуации на фронте, поэтому на встречах с военнослужащими он «кричит на генералов».