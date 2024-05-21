В Зарядье покажут постановку Рихарда Вагнера «Летучий голландец»
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Об этом сообщает НСН.
«Режиссёр-постановщик Дмитрий Отяковский расскажет свою трактовку известной оперы. По его задумке самолёт с главными персонажами из-за плохой погоды приземляется в аэропорту заброшенной рыбацкой деревни, где они встречают молодого офицера. Сюжет и образы главных героев оперы характерны для «драм рока» позднего немецкого романтизма», — говорится в сообщении.
Постановка пройдёт в рамках проекта #OperaCall, который помогает молодым режиссёрам и певцам реализоваться.
Ранее сообщалось, что летний фестиваль «Зарядье» пройдёт с 2 по 30 июня.