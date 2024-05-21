Лавров встретился с главой МИД Пакистана

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл переговоры со своим коллегой из Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

globallookpress.com

Об этом стало известно из официального Telegram-канала МИД России. Встреча была организована в столице Казахстана Астане, где проходит заседание Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).