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Лавров встретился с главой МИД Пакистана

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл переговоры со своим коллегой из Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.
Лавров встретился с главой МИД Пакистана
  • globallookpress.com

Об этом стало известно из официального Telegram-канала МИД России.

Встреча была организована в столице Казахстана Астане, где проходит заседание Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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