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Боррель объявил о подписании ЕС соглашения с Молдавией об обороне и безопасности

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Власти Молдавии подписали с Европейским союзом соглашение о партнёрстве в сфере обороны и безопасности, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель объявил о подписании ЕС соглашения с Молдавией об обороне и безопасности
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaer

Как заявил чиновник, Молдавия стала первой страной, подписавшей такое соглашение. По оценкам Борреля, партнёрство «повысит устойчивость страны».

«Это позволит совместно решать общие проблемы безопасности, сделать наше взаимодействие более эффективным и исследовать новые области сотрудничества», — отметил Боррель.

Чиновник сопроводил своё сообщение фотографией, на которой рядом с ним сидит премьер Молдавии Дорин Речан, подписывающий документ.

10 апреля Речан сообщил, что правительство ратифицировало соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Францией.

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