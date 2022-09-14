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Инвестор Сидоров назвал факторы поддержки рубля

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Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров назвал факторы поддержки рубля.
Инвестор Сидоров назвал факторы поддержки рубля
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Продолжающаяся дефляция в стране и по-прежнему низкие объёмы импорта вместе с действующими запретами на покупку наличной валюты будут факторами поддержки рубля. Можно ожидать определённой стабильности», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в пятницу, 16 сентября, ЦБ может принять решение о новом снижении ключевой ставки до 7—7,5%.

«Обычно понижение ставки становится кратковременным фактором давления для национальной валюты, которая в начале следующей недели отыграет это решение. Возможен рост курса доллара и евро до уровня 61—62 рубля за единицу. Однако позже рубль, скорее всего, вернётся к отметке 60 рублей за доллар», — отметил Сидоров.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии, профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.

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