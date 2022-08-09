ЦБ: лишь подпавшие под санкции с 8 августа банки могут не проводить новые валютные операции
- РИА Новости
Об этом, как пишет РИА Новости, разъяснили в Банке России.
Отмечается, что данные меры направлено на то, чтобы стимулировать бизнес не держать денежные средства в банках в «токсичных» валютах, не накапливать на счетах валютные остатки.
8 августа президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий временный порядок исполнения валютных обязательств по договорам банковского вклада и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями.
Из указа следует, что российские банки, активы которых в иностранной валюте за рубежом заморожены, смогут приостановить операции с бизнесом в этой валюте до отмены ограничительных мер. В частности, могут заморозить перечисление и выдачу средств.
В начале августа Банк России заявил о планах ускорить процесс девалютизации в стране. В первую очередь регулятор собирается принять меры для сокращения банковских операций в долларах и евро. Также в ЦБ считают целесообразным перевести накопленные средства госкомпаний и нефинансовых организаций в валюты дружественных стран.