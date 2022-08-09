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ЦБ: лишь подпавшие под санкции с 8 августа банки могут не проводить новые валютные операции

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Указ президента России Владимира Путина о приостановке валютных операций российских банков по счетам юрлиц касается только тех кредитных организаций, которые подпадут под санкции после 8 августа.
ЦБ: лишь подпавшие под санкции с 8 августа банки могут не проводить новые валютные операции
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, разъяснили в Банке России.

Отмечается, что данные меры направлено на то, чтобы стимулировать бизнес не держать денежные средства в банках в «токсичных» валютах, не накапливать на счетах валютные остатки.

8 августа президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий временный порядок исполнения валютных обязательств по договорам банковского вклада и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями.

Из указа следует, что российские банки, активы которых в иностранной валюте за рубежом заморожены, смогут приостановить операции с бизнесом в этой валюте до отмены ограничительных мер. В частности, могут заморозить перечисление и выдачу средств.

В начале августа Банк России заявил о планах ускорить процесс девалютизации в стране. В первую очередь регулятор собирается принять меры для сокращения банковских операций в долларах и евро. Также в ЦБ считают целесообразным перевести накопленные средства госкомпаний и нефинансовых организаций в валюты дружественных стран.

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