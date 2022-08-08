Путин разрешил банкам приостанавливать операции в валюте стран, заморозивших их активы
- РИА Новости
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Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Из указа следует, что российские банки, активы которых в иностранной валюте за рубежом заморожены, смогут приостановить операции с бизнесом в этой валюте до отмены ограничительных мер. В частности, могут быть заморожены перечисление и выдача средств.
Ранее сообщалось, что во Франции сумма замороженных активов России, не считая активов ЦБ, составляет €1,2 млрд.
В конце июня Министерство финансов США заявило, что за 100 дней были заблокированы или заморожены активы ЦБ России и находящихся под санкциями россиян на сумму более $330 млрд.