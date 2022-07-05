Минфин России рассказал об объёме ФНБ

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Министерство финансов России рассказала об объёме Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Минфин России рассказал об объёме ФНБ
  • РИА Новости

«По состоянию на 1 июля 2022 года объём ФНБ составил 10 774 981,5 млн рублей, или 8,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год… что эквивалентно $210 621,6 млн», — говорится в сообщении.

При этом объём ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил 7,427 трлн рублей, что эквивалентно $145,182 млрд.

Ранее Минфин сообщал, что объём ФНБ по состоянию на 1 июня 2022 составляет 12 475 931,9 млн. рублей, что на тот момент было эквивалентно $197 724,7 млн.

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