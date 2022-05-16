Внешнеторговый оборот Тюменской области и Китая составил $390 млн в 2021 году

Внешнеторговый оборот Тюменской области и Китая составил $389,9 млн в 2021 году, из них на экспорт пришлось $274,1 млн, на импорт — $115,8 млн.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Основная доля экспорта — полимеры и полипропилен, фанера, пиломатериалы, электрический кабель, а импорта — изделия из чёрных металлов, оборудование и механические устройства, полимерные материалы.

Также отмечается, что в тюменских вузах обучаются 93 студента из Китая, а у ТюмГУ и ТИУ есть вузы-партнёры в КНР.

Ранее НСН сообщала, что товарооборот Москвы и Чили в 2021 году превысил $263,6 млн, что на 10% больше, чем годом ранее.