С 1 февраля 2025 года: правительство планирует вернуть индексацию пенсий работающим россиянам

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о планах правительства возобновить индексацию пенсий работающим гражданам с 1 февраля 2025 года. Ранее соответствующее поручение кабмину дал президент Владимир Путин. По его словам, такой подход в вопросе выплаты пенсий будет более справедливым, а деньги в бюджете на это есть. В общей сложности инициатива коснётся почти 8 млн человек. В рамках предложений главы государства власти также собираются с 1 января 2025-го увеличить минимальный размер оплаты труда до 22 тыс. рублей в месяц, а с 1 июля 2024-го — расширить условия семейной ипотеки для жителей малых городов.

Правительство России по поручению президента Владимира Путина вновь начнёт повышать пенсии работающим гражданам. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Как отметил глава кабмина, индексация возобновится с 1 февраля 2025-го и затронет в общей сложности более 7,8 млн человек. В результате они смогут получать и зарплату, и ежегодно растущую пенсию, как и те, кто уже вышел на заслуженный отдых, пояснил Мишустин.

«Подчеркну, процесс возобновления индексации должен проходить без сбоев и максимально удобно для людей — без каких‑либо дополнительных заявлений с их стороны. Необходимо также организовать разъяснительную работу по порядку расчёта, чтобы граждане понимали, какую сумму они получат и из чего она складывается», — добавил премьер.

О планах вернуть индексацию пенсий работающим россиянам Владимир Путин объявил 7 июня во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По словам президента, в условиях дефицита кадров стране сегодня нужны не только молодые работники, но и опытные специалисты, чьи знания, навыки и компетенции будут важным ресурсом для экономики и социальной сферы.

«Из-за финансовых, бюджетных ограничений в прошлые годы не проводилась индексация пенсий работающим пенсионерам. За это время вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел, и сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей… Это будет действительно справедливо», — заявил глава государства.

kremlin.ru

© Сергей Бобылёв/РИА «Новости»

Профильные министерства вместе с депутатами Государственной думы планируют в кратчайшие сроки проработать детали инициативы, чтобы закон об индексации был принят уже в весеннюю сессию (до 5 августа). Об этом RT рассказала член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Возвращение индексации пенсий работающим гражданам стало одним из ключевых решений президента в рамках ПМЭФ. Дело в том, что сегодня часть таких сотрудников специально увольняются, чтобы их пенсия была проиндексирована, но потом обратно на работу не возвращаются. Однако для экономики важно, чтобы работающие пенсионеры оставались на службе и передавали свои навыки молодёжи», — пояснила собеседница RT.

В пользу роста зарплат

В рамках поручений президента правительство продолжит увеличивать и минимальный размер оплаты труда. При этом сам МРОТ планируется снова привязать к медианной зарплате — статистической величине, показывающей, что половина населения получает меньше указанного значения, а половина — больше.

«Со следующего года он (МРОТ. — RT) будет увязан с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в экономике, и составит практически половину от такого показателя. То есть МРОТ прибавит ещё 15% и станет больше 22 тыс. рублей в месяц. А к 2030 году — уже не менее 35 тыс. рублей в месяц. Всё это правительство должно реализовать», — сказал Михаил Мишустин.

Напомним, МРОТ устанавливает минимальную планку зарплаты, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Кроме того, параметр используют для расчёта пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также больничных и других обязательных выплат социального страхования. Сейчас минимальный размер оплаты труда в России составляет чуть больше 19,2 тыс. рублей.

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Ещё в 2021 году МРОТ в России был установлен на уровне 42% от медианной заработной платы, но позже от этой привязки отказались в связи с резким ростом потребительских цен. В результате минимальный размер оплаты труда в России начали индексировать с учётом уровня инфляции. Впрочем, по мере стабилизации обстановки в экономике власти решили вернуться к прежней модели, но теперь МРОТ будет составлять 48% медианной зарплаты.

По оценке Министерства труда и социальной защиты, такая привязка позволит сохранить опережающие темпы роста МРОТ. Примечательно, что увеличение показателя сразу приводит к повышению заработных плат примерно для 5 млн россиян, но со временем начинает отражаться и на всех остальных трудоустроенных гражданах. Как объясняют эксперты, на минимальном окладе работают преимущественно люди с низким уровнем квалификации и если они начинают получать больше, то необходимо поднимать оплату и более производительным кадрам.

«Увеличение минимального размера оплаты труда должно приводить к росту зарплат в целом ряде отраслей. Как правило, этот волновой эффект мы начинаем замечать примерно через три — шесть месяцев после повышения МРОТ», — рассказала RT директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова.

Жилищный бонус

Также по поручению Владимира Путина правительство собирается расширить условия семейной ипотеки. Напомним, программа позволяет взять кредит на покупку жилья по сниженной ставке 6% годовых. Сейчас такая возможность есть у россиян с одним ребёнком, родившимся с 2018 года, а также у родителей с двумя и более несовершеннолетними детьми.

«Президент на форуме уделил особое внимание и поддержке семей. Для них уже с 1 июля надо предусмотреть преференции при покупке жилья в малых городах и регионах, где объём строительства в этом секторе пока ещё недостаточный. Родители там смогут воспользоваться семейной ипотекой под 6% независимо от возраста детей, главное, чтобы хотя бы один ребёнок был несовершеннолетним на момент оформления займа», — рассказал Михаил Мишустин.

По его словам, такие же льготные условия ипотеки начнут действовать во всех регионах страны для каждой семьи, которая хочет построить свой дом. Как подчеркнул премьер-министр, граждане ждут запуска этих программ, поэтому важно реализовать инициативу главы государств с соблюдением всех сроков.

Обновление семейной ипотеки должно не только стать серьёзным подспорьем для ряда родителей, но и может способствовать дополнительному развитию малых городов. Такую точку зрения в беседе с RT выразил первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Это будет людей стимулировать не уезжать условно в города большие, а развиваться у себя в малом городе. При этом, когда человек берёт ипотеку, у него появляется стимул больше зарабатывать, в том числе за счёт предпринимательства. Даже в малых городах сегодня можно встать на маркетплейсы, наладить производство и найти какие-то хорошие идеи. Развитие бизнеса, в свою очередь, будет позитивно отражаться на экономике города», — заключил Сигал.