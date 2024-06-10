«Президент поставил много задач»: на ПМЭФ-2024 обсудили цели развития экономики России до 2030 года

5—8 июня в России прошёл 27-й Петербургский международный экономический форум. За четыре дня участие в мероприятиях ПМЭФ приняли более 21 тыс. человек из почти 140 государств, а представители власти и бизнеса заключили свыше 980 соглашений на общую сумму 6,4 трлн рублей. Участники дискуссий обсудили запланированные изменения в налоговом законодательстве, текущую ситуацию в экономике и приоритетные цели развития страны на ближайшие шесть лет. Между тем центральным событием форума уже традиционно стало пленарное заседание, на котором президент России Владимир Путин озвучил ряд новых предложений для поддержки граждан и бизнеса. О чём ещё говорили на ПМЭФ-2024 — в материале RT.

Как и в предыдущие годы, 27-й Петербургский международный экономический форум оказался насыщенным с точки зрения количества участников, деловой программы и рассмотренных тем. Об этом в интервью RT на полях ПМЭФ рассказала член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«На форуме обсудили вопросы поддержки семей и предпринимателей. Кроме того, большое число сессий было посвящено глобальной экономике и месту России в мире. Эксперты в том числе обсуждали пути взаимодействия экономики и бизнеса на международной арене в текущих условиях. И главное, президент поставил много задач, которые нам предстоит оперативно решить», — отметила депутат.

В целом показатели прошедшего форума «превысили доковидный уровень», о чём на итоговой пресс-конференции заявил советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. По его мнению, наблюдаемая динамика говорит о том, что «международная деловая активность восстанавливается, несмотря ни на что».

«Журналисты назвали форум «Съездом победителей»… За четыре дня в мероприятиях Петербургского экономического форума приняли участие 21,3 тыс. участников из 139 стран. Такое впечатление, что все хотят участвовать в успехе России», — подчеркнул Кобяков.

В общей сложности на ПМЭФ были представлены почти 3,6 тыс. компаний более чем из 90 стран и территорий. При этом 95 государств прислали на форум своих официальных лиц. В их числе — 63 главы дипломатического корпуса и 48 министров. Самыми многочисленными стали делегации из Китая, ОАЭ, Зимбабве, Казахстана, Индии и Омана.

РИА Новости

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По предварительным оценкам, всего за время работы форума его участники заключили 982 соглашения на 6,43 трлн рублей, в том числе более 50 договорённостей с представителями иностранных компаний. Причём речь идёт лишь о тех сделках, сумма которых не является коммерческой тайной. Среди российских городов и регионов лидерами по объёму подписанных договоров стали Санкт-Петербург (1,23 трлн рублей), Томская область (600 млрд), Москва (572 млрд), а также Иркутская (380 млрд) и Кемеровская (294 млрд) области.

«Повод гордиться страной»

Как рассказал в беседе с RT на полях ПМЭФ президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, прошедший форум стал более прикладным по сравнению с предыдущими. Так, в связи с началом нового президентского срока и недавним обновлением состава правительства участники обсуждали конкретные задачи и возможные пути их выполнения.

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«Это был значительный по своему масштабу форум, его никак нельзя назвать проходным. Традиционно широко обсуждалась работа малого и среднего бизнеса вместе с решением конкретных кейсов, причём на примере не только России, но и Китая, Африки, а также государств Ближнего Востока. Было и довольно много сессий, где говорилось о контурах новых нацпроектов», — отметил Калинин.

Также, по его словам, в фокусе участников ПМЭФ были и недавно утверждённые правительством поправки в Налоговый кодекс. Изменения, в частности, предусматривают переход к прогрессивной шкале НДФЛ, увеличение налога на прибыль для бизнеса и ряд других инициатив. Как отметил в интервью RT на площадке форума глава Минфина Антон Силуанов, все новации в фискальной системе «подчинены одному главному принципу — справедливости».

«Мы понимаем её следующим образом: все те, кто имеет большие доходы, могут чуть побольше заплатить, а эти деньги пойдут на социальные программы и помощь тем людям, которые нуждаются в поддержке государства. В первую очередь это семьи с детьми», — подчеркнул министр.

Особое внимание участники форума уделили ситуации в экономике России. Так, по словам Антона Силуанова, если прежде власти прогнозировали рост ВВП страны на 2,8% по итогам 2024 года, то с учётом последних тенденций реальное значение может оказаться выше. Более того, на полях ПМЭФ было неоднократно отмечено, что даже в условиях нарастающего санкционного давления российская экономика не только вернулась на положительную траекторию, но и вошла в четвёрку мировых лидеров по паритету покупательной способности, опередив Германию и Японию.

РИА Новости

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«Позиция в этом рейтинге — это, с одной стороны, повод гордиться страной, что у нас страна большая, что люди… добиваются больших результатов: на производствах, в сельском хозяйстве, в транспорте, в других отраслях. Но, конечно же, это не повод почивать на лаврах», — заявил на одной из сессий замглавы администрации президента Максим Орешкин.

По его словам, перед Россией по-прежнему стоит ряд задач по улучшению качества жизни людей. Более того, с учётом текущей ситуации в мире страна должна обеспечить себе суверенитет сразу на трёх уровнях: экономическом (в технологиях, кадрах и финансах), культурно-ценностном (во всём, что связано с воспитанием и развитием культуры) и государственном.

«С точки зрения государственного, конечно, ключевая задача на ближайшие шесть лет — это модернизация вооружённых сил с учётом опыта СВО, новых технологических решений, изменения системы управления. У нас новый министр обороны, перед ним поставлена эта задача… Никакого экономического суверенитета без государственного суверенитета не будет. Это очевидно. И никакой успешной экономики без успешной армии тоже не бывает», — подчеркнул Орешкин.

Помимо этого, к числу наиболее ярких заявлений форума можно отнести слова главы Минтруда Антона Котякова об отсутствии планов вводить шестидневную рабочую неделю, главы Минпромторга Дениса Мантурова — о продлении параллельного импорта на 2025 год, а также главы Минэка Максима Решетникова — о необходимости приватизировать активы, с которыми государство «справляется не очень». Кроме того, вице-премьер Александр Новак заявил о пятикратном увеличении доли расчётов в нацвалютах во внешней торговле России за два года — с 15 до 75%. В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф предупредил о перегреве экономики страны.

«Деньги из бюджета и кредитных организаций направлены на потребительский рынок. Товаров не становится больше, люди больше их производить не начинают. Цены на них повышаются. Таким образом, производительность труда не только не растёт, она падает... Мы видим, что никогда исторически не было такой низкой безработицы — 2,6%, не было никогда такой высокой загрузки наших мощностей — 81%. Эти факторы говорят о том, что мы тоже находимся на пределе экономического роста», — отметил Греф.

В центре внимания

Центральным событием форума уже традиционно стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Основную часть своего выступления глава государства посвятил внутренним экономическим вопросам страны, а также дал ряд поручений правительству.

Например, российский лидер предложил с 2025 года возобновить индексацию пенсий работающим гражданам, а также изменить методику расчёта минимального размера оплаты труда. Наряду с этим Владимир Путин предложил расширить условия семейной ипотеки и установить пониженный налог на прибыль в размере 5% для российских IT-компаний.

ПМЭФ-2024. Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании.

РИА Новости

© Сергей Бобылев

Кроме того, президент обозначил десять структурных изменений в развитии России до 2030 года. Это, в частности, снижение импорта до 17% ВВП и одновременное увеличение экспорта не менее чем на две трети, достижение нового качества рынка труда и экономического роста, повышение эффективности экономики, цифровая платформенная революция, опережающее насыщение отраслей современными инновациями и технологиями, трансформация МСП, раскрытие потенциала регионов, снижение бедности, а также повышение качества жизни российских семей.

«Мы будем наращивать поддержку позитивных изменений в обществе и в экономике. Именно на этом — на достижении национальных целей развития — фокусируются наши долгосрочные системные планы по укреплению финансового, технологического, кадрового суверенитета нашей страны, по улучшению делового климата. И в этой работе мы открыты для самого широкого сотрудничества со всеми заинтересованными партнёрами: с зарубежными компаниями, странами, интеграционными объединениями», — подчеркнул Путин.

Широкое обсуждение вызвали и слова президента о возможной передаче российского дальнобойного оружия другим странам. По словам российского лидера, Москва может пойти на такой шаг в качестве ответной меры на поставки западного оружия Киеву.

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«Мы оставляем за собой право это делать тем государствам либо даже каким-то легальным структурам, которые испытывают определённое давление на себе, в том числе и военного характера, со стороны тех стран, которые поставляют оружие на Украину и призывают их использовать против нас, против нашей, российской территории. Если они поставляют в зону боевых действий и призывают использовать по нашей территории это оружие, почему же мы тогда не имеем право делать то же самое, зеркально на это отвечать?» — сказал Путин.

После этих заявлений западная пресса начала интересоваться, в какие именно регионы или страны Москва может поставить своё оружие. При этом журналисты «были шокированы» словами российского лидера, о чём в интервью RT на полях ПМЭФ рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это были британские журналисты. Я говорю: «А почему вас это удивляет? Почему вас не удивляет, что ваши страны поставляют оружие в огромном количестве, которое применяется для совершения терактов руками киевского режима? Почему вы не задаёте вопросы относительно того, что из этого оружия, которое поставляют ваши западные страны, убивают мирное население — детей, женщин, стариков? Из этого самого поставляемого вашими режимами оружия разрушается гражданская инфраструктура. Почему вы начинаете рефлексировать и нервничать только тогда, когда чувствуете дискомфорт? А почему же вы разучились чувствовать беду, боль других людей? Мало того, не просто других людей, а людей, которые страдают из-за вас». Ответа не последовало, но было видно, что британским журналистам всё это слушать неприятно», — рассказала Захарова.