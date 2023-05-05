Ниже 77 рублей: курс доллара на Мосбирже рекордно опустился за полтора месяца

На торгах в пятницу, 5 мая, курс доллара на Московской бирже впервые с марта падал почти до 76 рублей. Стоимость евро при этом опускалась ниже 85 рублей, а юаня — до 11 рублей. По мнению экспертов, поддержку российской валюте оказывает снижение импорта и увеличение экспортной выручки, в том числе за счёт сокращения скидки на отечественную нефть марки Urals. Помимо этого, инвесторы могли позитивно отреагировать на улучшение Центробанком своего прогноза по экономике РФ на текущий год. В то же время ослабление доллара относительно рубля аналитики отчасти связывают с возросшими рисками рецессии и дефолта в США. Как на этом фоне могут измениться валютные курсы в ближайшее время — в материале RT.

В пятницу, 5 мая, российская валюта укрепляется на Московской бирже. Во время торгов курс доллара снижался на 2,3%, до 76,26 рубля, а курс юаня — на 2,1%, до 11,03 рубля. В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать ещё во второй половине марта. Курс евро при этом также опускался на 2,3% и впервые с начала апреля достигал 84,23 рубля.

Нацвалюта уверенно дорожает по отношению к американской, европейской и китайской уже на протяжении недели. Как объяснил RT инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, на рынке происходит техническое укрепление рубля после заметного апрельского ослабления.

«Дело в том, что курсы иностранных валют достаточно сильно выросли против рубля в прошлом месяце. Вслед за таким ростом должна была последовать техническая коррекция, которую мы и наблюдаем», — пояснил аналитик.

Напомним, в апреле стоимость доллара, евро и юаня на Мосбирже в определённый момент поднималась до 83,5, 95,8 и 12,1 рубля соответственно — самых высоких уровней за последний год. Отчасти такая ситуация была вызвана изменениями во внешней торговле, считают специалисты.

Так, получаемая от экспорта валюта начала поступать в Россию в меньших объёмах, а интерес импортёров к иностранным денежным знакам, напротив, усилился, поскольку бизнес стал закупать больше товаров из-за рубежа. В результате спрос на доллары, евро и юани в стране оказался больше, чем их предложение, что и привело к удешевлению рубля. Впрочем, по словам специалистов, сейчас на рынке наметилась обратная тенденция.

«Ранее рубль был слишком перепродан, поскольку вплоть до середины апреля наблюдался всплеск спроса на иностранную валюту. Сегодня же валютные потоки стабилизируются, так как объём импорта вновь сокращается. Видимо, россияне перестали интересоваться некоторыми подорожавшими иностранными товарами, и бизнес перестал их закупать», — пояснил в беседе с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Между тем приток валютной выручки экспортёров снова начал расти, что могло дополнительно укрепить рубль. Таким мнением с RT поделился Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

«Экспортная выручка приходит в страну с определённым лагом, учитывая то, что из-за санкций логистика усложнилась не только у перемещения грузов, но и у передвижения денег между покупателями и продавцами. Кроме того, появились новости о снижении скидки на российскую нефть и признаки того, что экспорт сырья из России остаётся стабильно высоким, несмотря на сокращение добычи», — рассказал Шульгин.

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Как следует из материалов Министерства финансов РФ и Всемирного банка, за последний месяц скидка на российскую нефть Urals относительно эталонного сорта Brent уменьшилась с $30,68 до $25,48 за баррель. Таким образом, размер дисконта вернулся к привычным для второй половины 2022 года уровням, отметил Шульгин. Это, по его словам, улучшает понимание перспектив нефтегазовых доходов и снижает риски для бюджета, что позитивно сказывается на рубле.

«Кроме того, недавно Центральный банк вслед за Минэкономразвития улучшил макроэкономический прогноз. Теперь ЦБ ждёт роста ВВП России по итогам текущего года на 0,5—2%, хотя ещё в феврале ожидал падения. Это тоже косвенно позитивный аспект для рубля», — добавил собеседник RT.

Дальше от доллара

Помимо этого, укрепление российской валюты к американской может быть связано с опасениями инвесторов по поводу перспектив доллара на фоне ухудшения ситуации в экономике США. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Главные страхи для участников рынка — это вероятный экономический спад и возможный дефолт в США. Поэтому игроки сейчас ищут варианты для защиты своего капитала. В этой связи, думаю, в ближайшее время можно будет увидеть значительный приток денег на азиатские рынки», — предположил Деев.

Ранее в Федеральной резервной системе США (выполняет функции центробанка страны) не исключили возможность наступления рецессии в результате слишком высоких процентных ставок. В то же время Министерство финансов страны предупредило о необходимости в срочном порядке повысить потолок государственного долга, поскольку в противном случае уже к 1 июня Вашингтону будут нечем платить по счетам.

«Действительно есть риск того, что власти не договорятся по поводу потолку долга, и это сейчас играет против доллара. Более того, постепенно идёт дедолларизация мировой торговли, которая также отражается на динамике американской валюты», — пояснил Сергей Суверов.

Как полагает Михаил Шульгин, в среднесрочной перспективе курс доллара пока продолжит колебаться в диапазоне 75—80 рублей. В свою очередь, Валерий Емельянов не исключил возможность снижения показателя к более низким уровням.