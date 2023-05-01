С оглядкой на нефть и ситуацию в экономике: эксперты спрогнозировали снижение курсов доллара, евро и юаня по итогам мая

В мае одним из определяющих факторов для рубля должно стать продолжающееся оживление экономики России, уверены эксперты. Как отмечают специалисты, на сегодняшний день инфляция в стране опустилась ниже целевой отметки 4%, промышленное производство вернулось к росту, а ВВП по итогам года может прибавить до 2%. Помимо этого, инвесторы будут внимательно следить за динамикой нефтяных цен. Начиная с мая крупнейшие производители энергосырья в лице альянса ОПЕК+ планируют сократить добычу, что должно позитивно отразиться на стоимости углеводородов. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара, евро и юаня по отношению к рублю — в материале RT.

В апреле 2023 года российская валюта показала неоднозначную динамику на Московской бирже. В начале месяца курс доллара колебался в диапазоне 77—79 рублей, курс евро — в коридоре 79—86 рублей, а курс юаня — вблизи 11,2—11,5 рубля. В течение следующих четырёх недель значения в определённый момент поднимались до 83,5, 95,8 и 12,1 рубля соответственно — максимальных уровней за последний год, но к началу мая опустились до 80,3, 88,7 и 11,6 рубля.

«Курсы на Мосбирже определяются балансом спроса на иностранную валюту и её предложением. В апреле спрос на валюту со стороны импортёров выглядел стабильным, равно как и её предложение со стороны экспортёров. Поэтому, вероятно, ослабление рубля в апреле было связано с уходом некоторых иностранных компаний из России», — рассказал RT ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

Так, например, в начале апреля рубль мог отреагировать на новость о том, что британская компания Shell обменяла и вывела из России выручку на $1,2 млрд от продажи доли в проекте «Сахалин-2», пишет Bloomberg. Это привело к временному скачку спроса на иностранную валюту и, как следствие, ослаблению рубля, считают эксперты.

Для избежания подобных ситуаций в будущем власти собираются ввести ограничение на покупку зарубежной валюты при выходе иностранных инвесторов из российских активов. Об этом 27 апреля сообщил замглавы Минфина России Алексей Моисеев.

«Этот лимит будет единый, естественно. Смысл именно в том, чтобы не было влияния на валютный рынок. То есть это значит, что, условно говоря, комиссия разрешила за такую-то цену продать бизнес, но купить валюту можно в течение какого-то срока, чтобы лимит не нарушать», — приводит ТАСС слова замминистра.

Тем не менее апрельское удешевление рубля могло в определённой степени сыграть на руку российской экономике, поскольку улучшилась наполняемость бюджета страны. Таким мнением с RT поделился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Например, нефтяники продают нефть в основном за валюту, а налоги платят в рублях. Так что чем выше курс доллара, евро и юаня, тем больше стоит экспортный товар в рублях, а значит казна получает больше налогов», — пояснил Разуваев.

Факторы поддержки

Впрочем, недавнее ослабление рубля не было связано с ухудшением таких долгосрочных показателей России, как инфляция или состояние платёжного баланса, объяснил RT директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал». В этой связи эксперт не исключает возможности укрепления нацвалюты в ближайшие месяцы. Похожей оценки придерживается и Александр Разуваев.

«В пользу рубля играет увеличение объёмов внешней торговли. Также у нас сейчас довольно хорошие макроэкономические показатели, включая инфляцию, которая уже опустилась ниже целевой отметки Центробанка в 4%. Помимо этого, у нас наметилась неплохая динамика по промпроизводству. В целом оживление российской экономики должно играть на руку рублю», — отметил Разуваев в разговоре с RT.

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Согласно последним оценкам Минэкономразвития, годовая инфляция в России замедлилась до 2,55%. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё весной 2020-го. Тем временем промышленное производство вернулось к росту после 11 месяцев непрерывного снижения и по итогам марта увеличилось на 1,2% в годовом выражении, подсчитали в Федеральной службе государственной статистики.

На этом фоне, как полагают эксперты Центробанка, в текущем году российская экономика также должна выйти на позитивную траекторию и прибавить до 2%. Аналогичные прогнозы озвучили и в Кремле.

«Если взглянуть сейчас на экономическую картину, она позволяет с определённым оптимизмом говорить о том, что у нас происходит... Уровни деловой уверенности и бизнеса, и населения находятся на многолетних максимумах, а где-то — вообще на абсолютных рекордах. В целом по году ВВП вырастет на 1—2%», — заявил 25 апреля помощник президента России Максим Орешкин.

Помимо общего улучшения ситуации в российской экономике, в ближайшее время одним из определяющих факторов для рубля будет оставаться динамика цен на нефть, уверены специалисты. Начиная с мая и до конца 2023 года страны — участницы соглашения ОПЕК+ планируют сокращать добычу энергосырья суммарно на 1,66 млн баррелей в сутки. Такая мера была принята в начале апреля в качестве дополнения к уже одобренному ранее снижению производства углеводородов на 2 млн баррелей в день.

Предполагается, что ожидаемое сокращение нефтедобычи суммарно на 3,66 млн баррелей в сутки приведёт к снижению поставок энергоресурса на международный рынок. Это, в свою очередь, должно стать поводом для роста мировых цен на нефть.

«Кроме того, глобальный спрос на топливо может усилиться во втором полугодии и также поддержать нефтяные цены. При этом мы ждём и последующего сокращения дисконта, с которым продаётся российская нефть. В дальнейшем данные факторы могут оказать поддержку рублю», — отметил Олег Сыроваткин.

Как полагает специалист, в течение мая курсы доллара, евро и юаня ещё могут подниматься к уровням 83,5, 93 и 12,3 рубля соответственно. Между тем, как предположил в интервью RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, к концу весны стоимость американской валюты способна опуститься ниже 80 рублей и дальше будет двигаться в направлении 77 рублей.

«Евро при этом может подешеветь до 85 рублей, а юань — до 11,3 рубля. Шанс выйти на эти значения к лету остаётся весьма значительным», — заключил Зельцер.