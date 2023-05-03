Впервые за месяц: курс доллара на Мосбирже опустился ниже 79 рублей

На торгах в среду, 3 мая, курс доллара на Московской бирже впервые за месяц опускался ниже 79 рублей. В то же время курсы евро и юаня падали до 87,18 и 11,4 рубля соответственно. Российская валюта смогла укрепиться даже на фоне резкого удешевления нефти. Положительную динамику эксперты объясняют слабой активностью импортёров, улучшением макроэкономических показателей, а также мерами властей по ограничению крупных денежных сделок на бирже с иностранным бизнесом. Что может произойти с рублём в обозримой перспективе — в материале RT.

В среду, 3 мая, российская валюта укрепляется на Московской бирже. В середине дня курс доллара снижался на 0,9% и впервые с 4 апреля достигал отметки 78,9 рубля. Стоимость евро тем временем опускалась на 0,67%, до 87,18 рубля, а юаня — на 0,88%, до 11,4 рубля.

Примечательно, что нацвалюта дорожает на фоне резкого снижения нефтяных цен. Так, на торгах среды стоимость сырья эталонной марки Brent на мировом рынке опускалась на 3,2% — до $72,91 за баррель. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё 24 марта.

Обычно падение нефтяных котировок сопровождается ослаблением рубля. Впрочем, сейчас ощутимую поддержку российской валюте оказывает ослабший интерес бизнеса к зарубежным денежным знакам, считают эксперты.

«Укрепление рубля на фоне сильно подешевевшей нефти, пожалуй, отражает эффект майских праздников, когда активность импортёров заметно снижается. То есть спрос на иностранную валюту со стороны компаний сейчас остаётся слабым, что и позволило рублю подорожать», — объяснил RT начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Отметим, что в апреле курсы доллара, евро и юаня на Московской бирже в моменте поднимались до 83,5, 95,8 и 12,1 рубля соответственно. Достигнутые уровни стали максимальными за последний год. Подобная динамика также могла отразиться на текущих действиях импортёров, не исключают специалисты.

«Компании стали меньше закупать иностранной продукции, поскольку понимают, что по такому высокому курсу и, следовательно, ценам многие их товары россиянам уже не нужны. Бизнес в такой ситуации берёт паузу, чтобы изучить спрос заново и понять, что и в каких объёмах нужно ввозить, что менять, а что отменять. Это также привело к снижению спроса на иностранную валюту, и теперь баланс сместился в пользу рубля», — пояснил в разговоре с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Кроме того, одной из причин апрельского ослабления рубля мог стать уход некоторых иностранных компаний из России. Например, по информации Bloomberg, британская компания Shell обменяла и вывела из РФ выручку на $1,2 млрд от продажи доли в проекте «Сахалин-2». Это привело к временному скачку спроса на иностранную валюту, что оказало давление на рубль. В результате власти решили принять ряд мер для избежания подобных ситуаций в будущем.

«Дело в том, что ликвидность доллара и евро на российском рынке сейчас не очень высокая, поэтому любая крупная операция с валютой может спровоцировать как резкое укрепление рубля, так и его ослабление. Сейчас этот фактор будет постепенно отходить на второй план, поскольку власти оперативно отреагировали на уход нерезидентов и потребовали предварительно согласовывать все крупные сделки», — рассказал RT директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко.

В ближайшее время руководство страны намерено ввести ограничение на покупку зарубежной валюты при выходе иностранных инвесторов из российских активов. Об этом в конце апреля сообщил замглавы Минфина России Алексей Моисеев.

«Этот лимит будет единый, естественно. Смысл именно в том, чтобы не было влияния на валютный рынок. То есть это значит, что, условно говоря, комиссия разрешила за такую-то цену продать бизнес, но купить валюту можно в течение какого-то срока, чтобы лимит не нарушать», — приводит ТАСС слова замминистра.

По мнению Михаила Шульгина, инициативы властей также позволят охладить интерес спекулянтов к продажам рубля. Наряду с этим положительное влияние на динамику национальной валюты должно оказать постепенное улучшение макроэкономических показателей России, не исключает эксперт. Похожей точки зрения придерживается и Иван Манаенко.

«У нас по-прежнему сохраняется профицит торгового баланса (объёмы экспорта превышают импорт. — RT). Кроме того, повышаются прогнозы по росту экономики, что тоже играет в пользу рубля», — отметил Манаенко.

Ранее ряд специалистов и ведомств ожидали сокращения ВВП России по итогам 2023 года. Между тем на данный момент в Международном валютном фонде допускают рост показателя на 0,7%, в Минэкономразвития — на 1,2%, в Центральном банке — на 0,5—2%, а в Кремле — на 1—2%.

Согласно оценке Ивана Манаенко, в случае сохранения текущих тенденций и при отсутствии новых геополитических потрясений в ближайшее время курс доллара может опуститься до 77 рублей, курс евро — до 85 рублей, а курс юаня — до 11,2—11,3 рубля. При этом Валерий Емельянов не исключает вероятности падения показателей к более низким уровням.

«Если на рынке не добавится ничего радикально нового, то курс доллара может за пару месяцев докатиться до 72 рублей и найти равновесие в привычном для себя коридоре 70—75 рублей. Евро в этом случае тогда будет стоить 77—83 рубля, юань — 10,1—10,9 рубля», — заключил Емельянов.