Биржевое отклонение: курс евро на Мосбирже поднялся выше 67 рублей

На торгах во вторник, 13 декабря, курс евро на Мосбирже впервые с конца мая превышал 67 рублей. Курс доллара при этом поднимался выше отметки 63 рубля. По словам экспертов, давление на российскую валюту оказывает внешний негативный фон в виде напряжённой геополитической обстановки и новостей о подготовке нового пакета санкций против Москвы. Кроме того, определённую нервозность у инвесторов вызвал введённый странами Запада потолок цен на нефть из РФ, считают аналитики. Впрочем, значимую поддержку рублю по-прежнему оказывают дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке, подчёркивают специалисты. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро до конца года — в материале RT.

Во вторник, 13 декабря, российская валюта дешевеет на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара поднимался на 0,84% — до 63,33 рубля. Курс евро при этом рос на 1,21% и впервые с 30 мая достигал 67,18 рубля.

«На ослабление нацвалюты может влиять негативный внешний фон. Геополитическая обстановка остаётся напряжённой, Евросоюз готовит новый пакет антироссийских санкций, а в ряде регионов мира возникают новые вспышки коронавируса», — объяснила RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Кроме того, определённое давление на рубль может оказывать введённый западными странами потолок цен на российскую нефть. Таким мнением в беседе с RT поделился директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко.

Напомним, 5 декабря государства «группы семи» (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания), Евросоюз и Австралия запретили своим компаниям страховать и перевозить нефть из России морем в третьи страны по цене выше $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года соответствующие ограничения должны распространиться и на нефтепродукты.

На данный момент Москва готовит встречные меры в ответ на решение Запада. Причём ранее российские власти неоднократно подчёркивали, что не будут поставлять энергоносители тем государствам, которые присоединятся к потолку цен. Как полагают в правительстве, нефть из РФ в любом случае найдёт своего покупателя. Вместе с тем в кабмине не исключают возможность некоторого снижения добычи сырья в обозримой перспективе.

«Пока всё же не до конца понятно, как будет действовать потолок и насколько серьёзно он повлияет на мировой рынок энергоресурсов. Конечно, неопределённость, связанная с перспективами наполнения бюджета за счёт экспортных доходов из-за новых рестрикций, создаёт нервозность и давит на рубль. Впрочем, в текущей ситуации быстро ничего не происходит, и пока ситуация относительно спокойная», — отметил Иван Манаенко.

Торговый дисбаланс

По мнению Ивана Манаенко, инвесторы по большей части позитивно оценивают макроэкономические показатели России, что позволяет сдерживать ослабление рубля. Как пояснил специалист, сегодня у страны нет проблем с внешним долгом, прогнозируемый на ближайшие годы дефицит бюджета будет незначительным и может быть покрыт за счёт внутренних заимствований, а экономика даже в условиях санкций остаётся сбалансированной.

При этом определяющую роль для рубля играет дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке РФ, уверены аналитики. Получаемые от экспорта доллары и евро продолжают поступать в Россию в значительных объёмах, в том числе за счёт сравнительно высоких цен на энергоносители. В то же время интерес бизнеса к зарубежным денежным знакам пока остаётся относительно низким, поскольку импорт ещё не смог полностью восстановиться после весеннего обвала.

Так, например, в III квартале 2022-го объём поставок иностранной продукции в Россию был на 17% ниже, чем год назад. Между тем продажи отечественной продукции за рубеж увеличились на 1% в годовом выражении, о чём свидетельствуют материалы Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

На этом фоне, согласно подсчётам Центробанка, с января по ноябрь 2022 года профицит текущего счёта платёжного баланса России (разница между поступлением валюты из-за рубежа и её оттоком за пределы страны) достиг $225,7 млрд. Это примерно в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2021-го.

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Тем не менее, как следует из доклада ЦБ, ситуация во внешней торговле России уже начала постепенно меняться. Если ещё в I квартале текущего года профицит счёта платёжного баланса страны составил $69,8 млрд, а в II увеличился до $76,7 млрд, то уже в III квартале показатель, напротив, опустился до $51,2 млрд.

Наблюдаемая динамика во многом связана с постепенным наращиванием импорта и некоторым сокращением экспорта в последние месяцы. По данным ЮНКТАД, с июля по сентябрь 2022 года ввоз зарубежной продукции в РФ вырос на 26% по сравнению с показателями апреля — июня, в то время как поставки российских товаров за границу снизились на 13%.

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Как объясняют эксперты, компании вновь стали активнее закупать иностранную продукцию после запуска программы параллельного импорта и переориентации бизнеса на новых поставщиков. Тем временем экспорт энергоресурсов из России за рубеж несколько снизился, поскольку мировой спрос на сырьё стал ослабевать из-за угрозы глобальной рецессии.

«Нефтяные цены сейчас находятся недалеко от годовых минимумов, а другие сырьевые товары также существенно подешевели за последнее время, что постепенно сокращает поступления экспортной выручки в страну. Тем не менее пока её объём остаётся достаточным, чтобы предотвратить более быстрое ослабление рубля», — объяснил RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Более того, как отметил аналитик, к концу месяца определённую поддержку рублю может оказать налоговый период. В это время компании-экспортёры традиционно продают валютную выручку и покупают рубли для уплаты налогов.

Таким образом, опрошенные RT специалисты не ожидают серьёзного ослабления нацвалюты в ближайшие недели. По мнению Ивана Манаенко, к концу года курсы доллара и евро могут подняться до 70 рублей. Между тем Наталья Мильчакова прогнозирует рост показателей только до 62—65 и 63,5—69 рублей соответственно. В свою очередь, согласно оценке Дмитрия Бабина, по итогам декабря доллар может стоить 64—65 рублей, а евро — 67,5—68,5 рубля.