«Очевидный тренд»: Путин заявил о снижении инфляции в России

В России наблюдается очевидный тренд на снижение инфляции, заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, к концу 2022 года темпы роста цен должны замедлиться до 12,2%, а в I квартале 2023-го значение может опуститься ниже 5%. Ещё весной показатель вплотную приближался к отметке 18% на фоне масштабных санкций Запада в отношении Москвы и паники на внутреннем рынке. Впрочем, инициативы властей во многом позволили стабилизировать ситуацию, отмечают эксперты. Тем временем европейские страны — инициаторы ограничений против РФ столкнулись с серьёзным повышением цен на товары и услуги. Такое положение дел аналитики во многом связывают с удорожанием энергии в ЕС после отказа от российского сырья.

Ситуация с потребительскими ценами в России находится под контролем и в рамках разумных пределов, сообщил президент страны Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое прошло в Бишкеке в пятницу, 9 декабря.

По его словам, к концу 2022 года инфляция в России будет на приемлемом для экономики уровне и составит 12,2%. Причём уже в I квартале 2023-го значение может опуститься до 5% и даже ниже, не исключил глава государства.

«У нас очевидный тренд на снижение инфляции. Это для всех наших стран (Евразийского экономического союза. — RT) имеет значение, потому что макроэкономические показатели в российской экономике так или иначе влияют на экономики всех наших стран», — отметил Путин.

Стоит подчеркнуть, что рост цен на товары и услуги в России замедляется несколько быстрее, чем предполагалось ранее. Так, ещё в конце сентября эксперты Минэкономразвития прогнозировали снижение инфляции по итогам 2022 года до 12,4%, а в 2023-м — до 5,5%.

Показатель продолжает постепенно стабилизироваться после ажиотажного скачка весной. Так, если в феврале 2022-го в среднем по стране рост цен составлял 9,16% в годовом выражении, то уже в марте на фоне масштабных санкций Запада значение выросло до 16,7%, а в апреле достигло 17,83% — самого высокого уровня за последние 20 лет.

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Первоначально масштабные ограничения против Москвы спровоцировали панику на финансовом и потребительском рынках России. В результате курс рубля обвалился до рекордных значений, а население стало массово скупать продукты и товары. Эти факторы в совокупности обернулись ажиотажным повышением цен.

В сложившихся обстоятельствах правительство согласовало план первоочередных действий по поддержке экономики, куда вошло более 300 различных инициатив. Одновременно Центральный банк ненадолго повысил ключевую ставку до 20% годовых и ввёл ряд ограничений на финансовом рынке, что позволило избежать ещё большего разгона инфляции.

«В начале марта были панические настроения, поскольку никто не знал, что будет дальше. Потребители скупали товары, а предприниматели повышали цены, закладывая риски удорожания продукции для последующих закупок. Однако паника прошла, и в этом была большая заслуга ЦБ. Регулятор ввёл много своевременных мер, сбил хаос и тщательно работал с курсом. Это дало результаты», — рассказал RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Дополнительно сдержать инфляцию позволил запуск параллельного импорта, считает главный аналитик компании «Телетрейд» Марк Гойхман. Наряду с этим, по словам эксперта, продукция ушедших из РФ иностранных компаний начала замещаться товарами местных производителей, а российские импортёры стали находить альтернативных поставщиков за рубежом.

«Всё это постепенно увеличивает товарное наполнение и также способствует торможению инфляции. Кроме того, в результате снижения реальных доходов бизнеса и населения сократился платёжеспособный спрос, поэтому и возможностей для повышения цен стало меньше», — добавил собеседник RT.

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В этих условиях уже в мае инфляция в России замедлилась до 17,11% в годовом выражении, а в последующие месяцы показатель продолжил планомерно снижаться. Любопытно, что на этом фоне европейские страны — инициаторы санкций, напротив, столкнулись с рекордным повышением цен.

«Мы знаем, что в странах еврозоны самые большие показатели по инфляции за последние 30—40 лет — все двузначного значения, а в некоторых странах Евросоюза достигают заоблачных величин для европейской экономики — 20% и более», — напомнил Путин во время заседания ВЕЭС.

Большая разница

По данным Евростата, в ноябре уровень годовой инфляции в среднем по еврозоне составил 10%. При этом, например, в Германии за последние 12 месяцев потребительские цены выросли на 11,3%, в Италии — на 12,5%, в Литве и Эстонии — на 21,4%, а в Латвии — на 21,7%.

Сильнее всего в регионе за год подорожала энергия — почти на 35%. В результате на сегодняшний день цены на углеводороды в Европе кардинально отличаются от стоимости сырья в странах ЕАЭС, отметил российский президент.

«Разница в ценах на газ... в десять и более раз — не в какие-то проценты, а в десять и более раз. Это, конечно, создаёт соответствующие условия для экономического развития в нашей зоне», — подчеркнул Путин.

При этом инфляция в Европе начала ускоряться ещё во время пандемии коронавируса. По словам Георгия Остапковича, в тот момент для поддержки своих экономик страны ЕС напечатали значительный объём денег, но не произвели должный объём товаров, что привело к росту цен.

«Ситуацию усугубили проблемы в области энергетики и отказ от импорта российского сырья. Это, соответственно, приводит к росту цен на топливо, а его стоимость закладывается в каждый товар», — рассказал экономист.

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Для сдерживания инфляции Европейский центробанк впервые за долгое время перешёл к ужесточению монетарной политики. Так, если на протяжении предыдущих шести лет ЕЦБ удерживал свою процентную ставку на нулевой отметке, то в 2022 году регулятор уже трижды повысил её и довёл до 2% годовых. В последний раз аналогичная планка была установлена ещё в начале 2009-го.

Традиционно ужесточение денежно-кредитной политики считается одним из главных инструментов в борьбе с инфляцией. В результате повышения ставок заёмные деньги становятся дороже для граждан и бизнеса, экономическая активность ослабевает, что оказывает давление на уровень цен. Впрочем, сейчас действий ЕЦБ может оказаться недостаточно для решения инфляционных проблем, считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

«В связи с тем, что природа инфляции в Европе носит скорее геополитический характер, классические меры по её сдерживанию навряд ли смогут купировать рост общего уровня цен. До тех пор, пока европейские страны не найдут такую же дешёвую альтернативу российским энергоносителям, проинфляционные риски будут сохраняться», — заключил эксперт.