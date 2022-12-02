«Позитивная динамика есть»: за счёт чего в России снижается уровень бедности

Согласно оценке Росстата, за последний год число малоимущих россиян снизилось до 15,3 млн, или 10,5% жителей страны. По словам президента Владимира Путина, небольшая, но позитивная динамика сохраняется даже на фоне высокой инфляции и непростых экономических условий. Во многом этому способствовали дополнительные меры поддержки семей с детьми, а также повторная индексация пенсий, МРОТ и ряда пособий. В ближайшие годы правительство продолжит активно оказывать помощь наименее защищённым слоям населения, уверены эксперты. Причём уже к 2030 году власти планируют сократить уровень бедности до 6,5%.

С июля по сентябрь 2022 года число россиян с доходами ниже границы бедности сократилось до 15,3 млн, или 10,5% жителей страны. Такие данные в пятницу, 2 декабря, опубликовал Росстат. Согласно материалам ведомства, в III квартале 2021-го в РФ насчитывалось 16 млн малоимущих граждан (11% населения). Причём, если в тот момент граница бедности была установлена на отметке 11 970 рублей, то сейчас значение составляет 13 688 рублей.

Отметим, что параметр «граница бедности» в целом по России пересматривается каждые три месяца. Показатель рассчитывается на основе прожиточного минимума (ПМ) за IV квартал 2020 года с учётом динамики роста цен.

Ранее уровень бедности в стране определяли с помощью актуальной величины прожиточного минимума. Между тем с 2021 года власти решили использовать новый подход, поскольку изменилась методика расчёта самого ПМ.

Как заявил 30 ноября президент России Владимир Путин, снижение уровня бедности и неравенства остаётся приоритетной задачей руководства страны. При этом даже в условиях высокой инфляции и внешнего давления на экономику доля малообеспеченных россиян всё равно продолжает постепенно уменьшаться, отметил глава государства.

«Снижение действительно небольшое, но важно, что в нынешней непростой экономической ситуации такая определённая позитивная динамика есть. Её нужно сохранить», — подчеркнул Путин на совещании с правительством.

По словам президента, в текущем году сокращению числа бедных в России во многом способствовали меры господдержки населения. Например, весной заработала программа пособий нуждающимся семьям с детьми от восьми до 17 лет. Помимо этого, с 1 июня в стране были повторно проиндексированы пенсии, прожиточный минимум, а также минимальный размер оплаты труда (МРОТ), в результате чего увеличился и ряд социальных выплат.

РИА Новости

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Как подсчитали эксперты Росстата, в III квартале 2022 года объём соцвыплат в России вырос на 170,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и составил 4,35 трлн рублей. Как полагают специалисты, в дальнейшем государство продолжит наращивать материальную помощь гражданам.

«Мы социальное государство, поэтому придаём особое значение борьбе с бедностью и неравенством. Причём индексация пособий — это не разовая акция, а тренд, который обозначен президентом. Это одна из ключевых задач, а главное сегодня — человеческий капитал и его поддержка», — отметил в беседе с RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

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С 1 января 2023 года в России запланировано очередное повышение пенсий, МРОТ и прожиточного минимума. Согласно оценке Министерства труда и социальной защиты, в результате индексации совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции.

Помимо этого, с Нового года в стране должно заработать универсальное пособие для родителей с низкими доходами. Инициатива объединит в себе целый ряд мер социальной защиты и коснётся семей, в которых воспитываются в общей сложности около 10 млн детей. Всего в следующем году более трети расходов бюджета планируется направить на социальные нужды, о чём ранее заявляли в Госдуме.

«На долгосрочную перспективу нам необходимо и дальше работать над обеспечением самых низкодоходных слоёв населения соцподдержкой. Более того, нужна информационная работа. Как показывает практика, многие граждане не знают, что им вообще положены финансовые выплаты от государства», — рассказала RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Целевой ориентир

При этом ещё в 2000 году в России за чертой бедности проживало 29% населения. Таким образом, за прошедшее время показатель сократился почти втрое. Более того, к 2030-му власти планируют довести значение до 6,5%. Соответствующую цель в декабре 2020 года обозначил Владимир Путин.

«Плохо, конечно, что и 6,5% сохранится, но мы должны исходить из реалий. Это реально, я считаю, цель амбициозная, но реальная», — заявлял президент.

Помимо материальной поддержки гражданам от государства, снижения бедности можно добиться за счёт дополнительных преобразований в финансовой и банковской сферах, а также с помощью увеличения инвестиций в науку, образование и здравоохранение, считает Георгий Остапкович. Кроме того, по мнению эксперта, необходимо наращивать несырьевой экспорт, налаживать производство товаров с высокой добавленной стоимостью, больше капитала вкладывать в труд и эффективные проекты, а также закрывать нерентабельные предприятия.

«Чтобы выйти на 6,5%, должна заработать экономика. Если она в хорошем состоянии, то появляется больше товаров и услуг, а у предприятий растёт прибыль. Они заинтересованы в увеличении производства, найме людей и повышении зарплат. Так и снижается бедность. При этом растёт налогооблагаемая база, больше денег поступает в бюджет, и государство начинает больше платить низкодоходному населению, которое за счёт этого выходит из черты бедности», — заключил экономист.