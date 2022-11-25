С 1 января 2023 года: глава Минтруда заявил об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 4,8%

С 1 января 2023 года на 4,8% увеличат пенсии для неработающих пенсионеров, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Он напомнил, что в 2022-м в середине года уже проводилась промежуточная индексация пенсий в размере 10%. По словам министра, с учётом двухэтапной индексации пенсии в начале нового года вырастут более чем на 15% по сравнению с показателями января 2022-го.

С 1 января 2023 года пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 4,8%, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в ходе парламентского диалога в Совете Федерации.

Министр упомянул об этом, отвечая на вопрос о предстоящем увеличении пенсионного обеспечения граждан.

В то же время Котяков напомнил, что ранее в России по решению президента была проведена промежуточная индексация пенсионного обеспечения на 10% с 1 июня. Он уточнил, что прибавка коснулась как пенсионного обеспечения, так и прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Министр отметил, что речь идёт об индексации, состоящей из двух этапов.

«По итогам двухэтапной индексации, которая сейчас предусмотрена действующим законодательством, совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3%, если мы сопоставляем пенсии на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года», — уточнил он.

Котяков также отметил, что величина прожиточного минимума выросла на 13,6%. Как напомнил министр, это коснулось всех выплат, которые на сегодняшний день предусмотрены в федеральном бюджете и напрямую связаны с прожиточным минимумом соответствующей социально-демографической группы.

Таким образом, размер пособий, которые связаны или рассчитываются исходя из размера прожиточного минимума, увеличился на 13,6%.

Министр труда Котяков — об индексации пенсий

Напомним, что с 1 июня средняя сумма страховой пенсии выросла до 19 360 рублей, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — до 15 279 рублей, а прожиточный минимум — до 13 919 рублей.

При этом для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составляет 15 172 рубля, для детей — 13 501 рубль, для пенсионеров — 11 970 рублей.

Как отметили в правительстве, решение проиндексировать пенсии затронуло около 35 млн россиян. В свою очередь, увеличение МРОТ позволило повысить зарплаты более 4 млн работников.

С предложением провести соответствующую индексацию выступил Владимир Путин. В ходе состоявшегося 25 мая заседания президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан президент заявил, что рост благосостояния и качества жизни граждан остаётся ключевым и неизменным приоритетом для государства.

Как отметил Путин, главная задача государства касается обеспечения дальнейшего повышения минимального размера оплаты труда, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума.

Также по теме «Компенсировать расходы»: правительство России выделит более 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров Правительство России направит ещё свыше 10 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам. Как объяснил премьер-министр Михаил...

В ходе своего выступления Путин напомнил, что с учётом предшествующих решений с 1 января 2022 года страховые пенсии неработающих граждан были проиндексированы на 8,6%.

Исходя из этого, суммарный прирост размера выплат к уровню 2021-го составил 19,5%. Президент обратил внимание на то, что речь идёт о показателе выше уровня инфляции. По данным Минтруда, это решение должно касаться 35 млн россиян.

Присутствовавший на заседании глава Минфина Антон Силуанов оценил реализацию инициативы президента в 600 млрд рублей из федерального бюджета в 2022-м и ещё в 1 трлн рублей — в последующие годы.

В конце июля глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что кабмин направит ещё свыше 10 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам.

По словам Мишустина, это решение затронет социальные доплаты к пенсиям тех граждан, чей доход находится ниже уровня прожиточного минимума. В общей сложности регионы смогут выплатить надбавки более чем 1 млн россиян, уточнил глава правительства.

Он также напомнил, что в соответствии с решением президента с 1 июня на 10% вырос прожиточный минимум, что повлекло за собой рост нагрузки на бюджеты российских субъектов. Как уточнил премьер, федеральные субсидии позволят компенсировать им связанные с этим расходы, что позволит выплатить надбавки более чем 1 млн человек.