С 1 января 2023 года: глава Минтруда заявил об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 4,8%
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С 1 января 2023 года пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 4,8%, заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в ходе парламентского диалога в Совете Федерации.
Министр упомянул об этом, отвечая на вопрос о предстоящем увеличении пенсионного обеспечения граждан.
В то же время Котяков напомнил, что ранее в России по решению президента была проведена промежуточная индексация пенсионного обеспечения на 10% с 1 июня. Он уточнил, что прибавка коснулась как пенсионного обеспечения, так и прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Министр отметил, что речь идёт об индексации, состоящей из двух этапов.
«По итогам двухэтапной индексации, которая сейчас предусмотрена действующим законодательством, совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3%, если мы сопоставляем пенсии на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года», — уточнил он.
Котяков также отметил, что величина прожиточного минимума выросла на 13,6%. Как напомнил министр, это коснулось всех выплат, которые на сегодняшний день предусмотрены в федеральном бюджете и напрямую связаны с прожиточным минимумом соответствующей социально-демографической группы.
Таким образом, размер пособий, которые связаны или рассчитываются исходя из размера прожиточного минимума, увеличился на 13,6%.
- Министр труда Котяков — об индексации пенсий
Напомним, что с 1 июня средняя сумма страховой пенсии выросла до 19 360 рублей, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — до 15 279 рублей, а прожиточный минимум — до 13 919 рублей.
При этом для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составляет 15 172 рубля, для детей — 13 501 рубль, для пенсионеров — 11 970 рублей.
Как отметили в правительстве, решение проиндексировать пенсии затронуло около 35 млн россиян. В свою очередь, увеличение МРОТ позволило повысить зарплаты более 4 млн работников.
С предложением провести соответствующую индексацию выступил Владимир Путин. В ходе состоявшегося 25 мая заседания президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан президент заявил, что рост благосостояния и качества жизни граждан остаётся ключевым и неизменным приоритетом для государства.
Как отметил Путин, главная задача государства касается обеспечения дальнейшего повышения минимального размера оплаты труда, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума.
В ходе своего выступления Путин напомнил, что с учётом предшествующих решений с 1 января 2022 года страховые пенсии неработающих граждан были проиндексированы на 8,6%.
Исходя из этого, суммарный прирост размера выплат к уровню 2021-го составил 19,5%. Президент обратил внимание на то, что речь идёт о показателе выше уровня инфляции. По данным Минтруда, это решение должно касаться 35 млн россиян.
Присутствовавший на заседании глава Минфина Антон Силуанов оценил реализацию инициативы президента в 600 млрд рублей из федерального бюджета в 2022-м и ещё в 1 трлн рублей — в последующие годы.
В конце июля глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что кабмин направит ещё свыше 10 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам.
По словам Мишустина, это решение затронет социальные доплаты к пенсиям тех граждан, чей доход находится ниже уровня прожиточного минимума. В общей сложности регионы смогут выплатить надбавки более чем 1 млн россиян, уточнил глава правительства.
Он также напомнил, что в соответствии с решением президента с 1 июня на 10% вырос прожиточный минимум, что повлекло за собой рост нагрузки на бюджеты российских субъектов. Как уточнил премьер, федеральные субсидии позволят компенсировать им связанные с этим расходы, что позволит выплатить надбавки более чем 1 млн человек.